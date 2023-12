Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 7 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των:

Μαρτύρων Αθηνοδώρου, Ακεψιμά, Ισιδώρου και Λέοντος. Γαϊανού και Γαΐου. Δομετίου, Νεοφύτου, Μαρτίνου, Νικολάου και Πρίσκου. Οσίων Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων. Αμμούν του εν Νητρία. Γρηγορίου, Ιγνατίου, Ιωάννου του Ρώσου, Παύλου υποτακτικού, «του εν Παρηγοριά» και Γερασίμου ασκητού, του εξ Ευβοίας.

Ο άγιος Αθηνόδωρος καταγόταν από τη Μεσοποταμία και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν θαυμαστό το ψυχικό σθένος με το οποίο υπέφερε τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε λόγω της πίστης του στον Ιησού Χριστό. Η υπομονή και καρτερικότητα που έδειξε, προσέλκυσε στον χριστιανισμό πενήντα ειδωλολάτρες, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα μαρτύρια. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και στέφθηκε με το στέφανο του Μαρτυρίου.

Γιορτάζουν οι: Αμβρόσιος, Αμβρόσης, Αμβροσία

Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας

Ανατολή ήλιου: 07:27

Δύση ήλιου: 17:05

Η Σελήνη ειναι 24.1 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr

