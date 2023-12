Αθλητικά

Super League: Οριστική η αναβολή της 14ης αγωνιστικής

Η ΚΕΔ αποφάσισε να μην ορίσει διαιτητές για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Οριστικό είναι πλέον ότι δεν θα γίνουν αγώνες πρωταθλήματος της Stoiximan Super League το προσεχές Σ/Κ.

Όπως αναμενόταν, η ΚΕΔ σφράγισε και εμπράκτως τη στήριξή της στην αποχή των διαιτητών.

Επισημοποίησε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ορισμούς και μένει πλέον να επισημοποιηθεί η απόφαση για αναβολή της αγωνιστικής από τη διοργανώτρια.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει

Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνεται ότι δεν θα οριστούν αξιωματούχοι διαιτησίας για τους αγώνες της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Super League 1 λόγω της αποχής των διαιτητών.

Παρακαλείται η διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος Super League 1 για τις δικές της ενέργειες.

