Επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα: Αιχμές και επικρίσεις από την αντιπολίτευση

Τι αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχετικά με την επίσκεψη Ερντογάν και την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αιχμηρές δηλώσεις για όσα έγιναν και ειπώθηκαν, καθώς και για όσα κατά την κρίση τους θα έπρεπε να έχουν ειπωθεί προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας, στην διάρκεια της επίσκεψης του στην Αθήνα, εξέδωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει σταθερά την προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου με πρωταρχικό σκοπό τη μείωση της έντασης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συνεργασία σε σειρά τομέων και στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί θετικά την σύγκληση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, σήμερα στην Αθήνα. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την πολιτική του κ Μητσοτάκη της περιόδου 2021-2023, πατριδοκαπηλίας και εργαλειοποίησης των ελληνοτουρκικών για πολιτικά οφέλη.

Πρώτον, αναμένουμε ενημέρωση για τις προβλέψεις της Διακήρυξης περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας ιδιαίτερα όσον αφορά:

Την παράγραφο OP1(α) για την υπαγωγή των διερευνητικών συνομιλιών στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου, που συνεπάγεται de facto αναβάθμισή τους σε πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Την παράγραφο OP2 η οποία προβλέπει δέσμευση "αποχής από δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να απαξιώσει ή να θέσει σε κίνδυνο τη Διακήρυξη ή να θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη." Θα πρέπει να είναι σαφές ότι τίποτα σε αυτήν την παράγραφο δεν επηρεάζει την κυριαρχία της Ελλάδας και το δικαίωμα άμυνας των ελληνικών νησιών και δεν οδηγεί σε απεμπόληση δικαιωμάτων της, όπως προβλέπονται από το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο γενικότερα.

Δεύτερον, μία μόλις μέρα πριν την επίσκεψη του στην Ελλάδα ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι προτεραιότητα για την χώρα του αποτελεί η αγορά F16 από τις ΗΠΑ και Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ενώ την προηγούμενη περίοδο αναφέρθηκε σταθερά στην σημασία αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Επιβεβαιώνει σαφώς τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι, μεταξύ άλλων, για την Τουρκία απώτερος στόχος της εξομάλυνσης των σχέσεων με την Ελλάδα είναι η αξιοποίησή της στο πλαίσιο των αμερικανοτουρκικών και ευρωτουρκικών σχέσεων για συγκεκριμένα οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει καταθέτοντας σχετική πρόταση, είναι απαραίτητη η χάραξη μιας συγκροτημένης στρατηγικής ώστε την αμέσως επόμενη περίοδο να τεθούν αρνητικές και θετικές προϋποθέσεις στην πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και στην πώληση F16 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ. Προϋποθέσεις που θα έχουν απώτερο στόχο αποκλειστικά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Τρίτον, σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε μπροστά στον κ Μητσοτάκη σε "τουρκική μειονότητα" ενώ στη συνέντευξη τύπου του 2017 μετά την συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ρητά σε "μουσουλμανική μειονότητα". Το λιγότερο που θα μπορούσε να είχε κάνει ο κ Μητσοτάκης, θα ήταν να επικαλεστεί αυτήν τη δήλωση του 2017 δείχνοντας στην τουρκική πλευρά ότι το ελληνικό κράτος έχει συνέχεια και μνήμη. Δεν έδωσε όμως μια τέτοια απάντηση. Ξέχασε, βέβαια, τις προεκλογικές του τυμπανοκρουσίες ότι θα έθετε θέμα Θράκης στον Τούρκο Πρόεδρο σε υψηλούς τόνους. Ενώ επιβεβαίωσε ότι για αυτόν και την παράταξή του το θέμα της Θράκης θα είναι πάντα αντικείμενο μικροπολιτικών συμφερόντων και όχι εθνικής πολιτικής».

Σε δήλωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μάντζου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«Η ύπαρξη και η επιβεβαίωση ανοικτών διαύλων με την Τουρκία αποτελεί θετικό και αναγκαίο βήμα. Υπό αυτό το πρίσμα και με κριτήριο την ένταξη σε μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική αντιμετωπίζουμε και την υπογραφή Διακήρυξης μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Η ουσία βρίσκεται πάντοτε πίσω από τις φωτογραφίες και τις εθιμοτυπικές δηλώσεις: Στο κείμενο του συμφώνου, στη δεσμευτικότητά του και στο κατά πόσον οι γενικές διατυπώσεις του μπορούν να αφήσουν ενδεχόμενα περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών.

Άλλωστε, η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης προϋποθέτει πρόοδο στο πεδίο και όχι μόνο δηλώσεις -όπως αποδεικνύει χαρακτηριστικά η απόπειρα επαναφοράς του κ. Ερντογάν σε «τουρκική» και όχι μουσουλμανική μειονότητα. Με αυτές τις παραδοχές, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής παραμένει προσηλωμένο σε μια πολιτική αρχών έναντι της Τουρκίας, με αμοιβαίο και επαληθεύσιμο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και πλήρη εγκατάλειψη της αναθεωρητικής στρατηγικής της Άγκυρας. Μελετούμε προσεκτικά τα κείμενα των διμερών υπουργικών συμφωνιών και αναμένουμε αναλυτική ενημέρωση τόσο για το σημερινό συμβούλιο όσο και για τα επόμενα βήματα διαλόγου με την Τουρκία».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει τα εξής:

«Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να καλλιεργηθεί κλίμα εφησυχασμού περί “ήρεμων νερών”, η αλήθεια είναι ότι η αποκαλούμενη “επανεκκίνηση” των ελληνοτουρκικών σχέσεων πραγματοποιείται πάνω στο πολύ επικίνδυνο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ΝΑΤΟϊκοί σχεδιασμοί για οδυνηρές διευθετήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα αν αποτυπώνεται πάντα σε επιθετικές ή ακραίες ρητορικές εκφράσεις. Από αυτήν την άποψη ο λαός επιβάλλεται να ανησυχεί και να επαγρυπνά. Στην πράξη, με την παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, επιχειρείται να επιταχυνθεί το “παζάρι” για την προώθηση του λεγόμενου “Οδικού Χάρτη”, με στόχο την ενίσχυση της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την συνεκμετάλλευση - συνδιαχείριση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος των ενεργειακών και άλλων ομίλων, αλλά με σοβαρούς κινδύνους για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στο πλαίσιο ενός οδυνηρού συμβιβασμού και του “καζάν - καζάν”, της μοιρασιάς που προβάλλει το τουρκικό κράτος.

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται η Κοινή Διακήρυξη και οι οικονομικές, εμπορικές και άλλες συμφωνίες που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του “Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας”. Υπηρετούν τα συμφέροντα των ελληνικών και των τουρκικών επιχειρηματικών ομίλων και δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών των δύο χωρών. Ενώ, οι συνομιλίες για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα, γίνονται στη βάση της κοινής δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας σε βάρος των ξεριζωμένων από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Άλλωστε, οι τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς και ιδιαίτερα η συνέντευξη Ερντογάν στην εφημερίδα “Καθημερινή” διέψευσε αβάσιμες προσδοκίες, ιδιαίτερα αυτές που καλλιεργήθηκαν για την παραπομπή μόνο του θέματος της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ενώ, από την άλλη μεριά ερωτηματικά προκαλεί η αναφορά του κ. Μητσοτάκη ότι υπάρχει “μια διαφορά που μπορεί να υπαχθεί σε διεθνή δικαιοδοσία”, αφήνοντας χώρο για ερμηνείες ότι υπάρχουν επιπλέον διαφορές που μπορούν να διευθετηθούν με άλλο τρόπο.

Λογοπαίγνια περί “μισογεμάτου ποτηριού” δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πραγματικότητα ότι επί της ουσίας δρομολογείται εφ’ όλης της ύλης διαπραγμάτευση και στο τραπέζι τίθενται οι απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις που αφορούν την αποστρατικοποίηση και την αμφισβήτηση των δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών, την προώθηση του δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”, την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης και τον χαρακτηρισμό της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ως τουρκικής, εκφράζοντας την ίδια στιγμή επιμονή στην διαιώνιση της κατοχής και την αναβάθμιση του “ψευδοκράτους” στη Βόρεια Κύπρο. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η πολιτική της εμπλοκής στους ευρωατλαντικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που προωθείται με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, υπηρετεί τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, βάζοντας σε κίνδυνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τον λαό σε μεγάλες περιπέτειες. Η ειρήνη, η συνεργασία, η φιλία και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν περνάει μέσα από τέτοιου είδους «λυκοφιλίες», αλλά μέσα από την κοινή δράση και των αγώνα ενάντια στα σχέδια των αστικών τάξεων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Το ΚΚΕ αντιτίθεται σε κάθε είδους υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στην αλλαγή Διεθνών Συνθηκών που καθορίζουν τα σύνορα και εργάζεται για την ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Κύπρου και των άλλων λαών της περιοχής, για τα δικά τους συμφέροντα».

Η ΝΙΚΗ σημειώνει τα εξής:

«Ζήσαμε σήμερα άλλη μία προσπάθεια της Αθήνας να συμμαζέψει την εικόνα των σχέσεών μας με την επιθετική γείτονα. Ο ερχομός του Ερντογάν στη χώρα μας εξυπηρετεί προφανώς την ανάγκη του για μία καλή έξωθεν μαρτυρία, εξυπηρετεί την εξασφάλιση της χώρας του από δυσμάς (από όπου προσπαθώντας να αποστασιοποιηθεί φοβάται μήπως υποστεί ζημίες), εξυπηρετεί τα ασθμαίνοντα σχέδιά του για εξοπλισμό της Πολεμικής του Αεροπορίας (αφού οι δυνητικώς άμεσα απειλούμενοι χαριεντίζονται μαζί του), εξυπηρετεί και την χαλάρωση των αμυντικών ανακλαστικών των Ελλήνων απέναντι στον αναθεωρητισμό του. Για τα τυχόν κέρδη της δικής μας πλευράς θα πρέπει μάλλον να ψάξουμε πολύ: δυό φορές μέσα στα μούτρα μας ανέφερε τουρκική μειονότητα στη Θράκη (και φυσικά δεν ...πείστηκε από την εύλογη αντίδραση του Μητσοτάκη), μίλησε πάλι για το Αιγαίο με τα γνωστά περί θάλασσας που μας ενώνει (σαν να μην είναι σχεδόν καθ΄ ολοκληρίαν ελληνικό), για την Κύπρο επανέλαβε τα περί λύσης με βάση τις πραγματικότητες (της Κατοχής και του εποικισμού) κι άλλωστε ο Μητσοτάκης το είχε προσπεράσει με μια τυπική φράση.

Εκατέρωθεν δεν ειπώθηκε λέξη για casus belli ή για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ή για τις γκρίζες ζώνες. Τις διμερείς συμφωνίες μένει να τις δούμε. Η ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου δεν μας λέει τίποτε όταν έχουμε όχι μόνο μεγάλο έλλειμμα αλλά και εξαγωγές με τόσο χαμηλή προστιθέμενη αξία, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά. Δώσαμε και τη βίζα για τα νησιά, πράγμα που χρόνια επιζητούσε η Τουρκία, τι πήραμε ως αντάλλαγμα; Τίποτε δεν μάθαμε. Κλείσαμε και το Λαύριο και πήραμε τα ...εύσημα του Τούρκου προέδρου, μαζί με την επισήμανση να μην το ...επιτρέψουμε κάπου αλλού! Τι κερδίσαμε επί του πεδίου ως Ελλάδα, αυτό είναι το ερώτημα, γιατί η Τουρκία κέρδισε ήδη πράγματα απτά, χωρίς να υποχωρήσει σε οτιδήποτε. Την δίμηνη μείωση των λαθροροών που κάλλιστα τον άλλον μήνα μπορεί να ανατραπεί; Ή την πρόσκληση στην Άγκυρα; Κακά τα ψέμματα, το "κλίμα" στις Ε/Τ σχέσεις ήταν και παραμένει άθλιο και επιδεινούμενο, ο "καιρός" των Ε/Τ μόνο έχει αλλάξει παροδικά επειδή το θέλησε η άλλη πλευρά, κρίνοντας πως αυτό την συμφέρει. Στον τόπο μας εξακολουθεί να λείπει δραματικά μια συνεκτική εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση (και) της τουρκικής απειλής».

Εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωση του αναφέρει:

«Μία επίσκεψη τρεις ιστορικές εθνικές γκάφες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη γκάφα, γκάφα ολκής, ήταν η υπόκλιση του Υπουργού Εξωτερικών στον Ερντογάν. Η δεύτερη γκάφα ήταν ότι ο Πρωθυπουργός ανέχθηκε από τον Ερντογάν να ομιλεί για Τουρκική μειονότητα στη Θράκη, χωρίς να του επισημάνει ότι η Ελληνική τεράστια μειονότητα εκδιώχθηκε, ξεριζώθηκε από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, την Ίμβρο, την Τένεδο και όλη τη Μικρά Ασία.

Η τρίτη γκάφα ήταν ότι ο Πρωθυπουργός ανέχθηκε να του λέει ο Ερντογάν ότι η Ελλάδα είναι άντρο τρομοκρατών. Ο μεγαλύτερος τρομοκράτης της υφηλίου, ο Ερντογάν, έκανε τον πρωθυπουργό της χώρας να επιτρέψει να θεωρηθεί η Ελλάδα άντρο τρομοκρατών. Αυτές τις γκάφες τις είδαμε. Μία επίσκεψη, τρεις γκάφες. Φανταστείτε πόσες άλλες έκανε ο πρωθυπουργός στην κατ’ ιδίαν συνάντηση».

