ΕΕΣ - Σύνταγμα: Πρόσκληση στα παιδιά να στολίσουν το “Δέντρο των Ευχών”

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού» με μία μεγάλη εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για να τιμήσει την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού» θα πραγματοποιήσει μεγάλη εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά, το Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, από τις 11.00 έως τις 14.00, στην Ερμού (πλησίον της Πλατείας Συντάγματος), με τίτλο «Το Δέντρο των Ευχών στολίζεται με μηνύματα για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Η εκδήλωση του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, για τα δικαιώματα του παιδιού και τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για μια υποστηρικτική για το παιδί κοινωνία και περιλαμβάνει δράσεις εμψύχωσης, δημιουργικής έκφρασης και παιχνίδια. Την εορταστική εκδήλωση θα συντονίσουν κοινωνικοί λειτουργοί του Ε.Ε.Σ και θα υποστηρίξουν οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην Εμψύχωση & Δημιουργική Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων καθώς και εθελοντές Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Αναλυτικά η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

Διεξαγωγή διαδραστικών παιχνιδιών, με την υποστήριξη της ομάδας των Εμψυχωτών εκπαιδευμένων σε κοινωνικά παιχνίδια. Οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. που θα απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά θα είναι ντυμένοι με χριστουγεννιάτικες στολές (ξωτικά, χριστουγεννιάτικο δέντρο, χιονάνθρωπος, Αγ. Βασίλης)

Παράσταση από Ταχυδακτυλουργό και άλλες εκπλήξεις

Μουσική υποστήριξη με DJ στο χώρο με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Χορευτικά δρόμενα από εθελοντές Νεότητας στους ρυθμούς του τραγουδιού «It’s Giving Time Red Cross 2100 Anthem»

Στο περίπτερο του Ε.Ε.Σ. θα τοποθετηθούν τραπέζια που θα διεξάγονται invivo χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κατασκευές και άλλες με Ερυθροσταυρικά μηνύματα, με την υποστήριξη της ομάδας των Εμψυχωτών που προετοιμάζουν κατασκευές.

Στολισμός Χριστουγεννιάτικου δέντρου με χειροποίητες ευχετήριες κάρτες με ευχές που θα γράψουν τα παιδιά για τα παιδιά.

Διανομή δώρων από Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας, ντυμένο Άγιο Βασίλη στις ωφελούμενες οικογένειες από τα προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας

Προσφορά χυμών και γλυκισμάτων στους συμμετέχοντες, καθώς και ενημερωτικού υλικού του Ε.Ε.Σ. στο κοινό.

