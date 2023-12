Κόσμος

Βρετανία: Ρώσοι χάκερ παρακολουθούσαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες των Βρετανών ενώ το Foreign Office κάλεσε τον Ρώσο Πρέσβη για εξηγήσεις. Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση.

Του Ισαάκ Καριπίδη

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, FSB πρώην KGB παρακολουύσε επί χρόνια υψηλόβαθμους πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την αποκάλυψη αυτή έκανε στην Βρετανική Βουλή ο υφυπουργός εξωτερικών Λίο Ντόχερτι. Το Φόρειν Οφις κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη της Ρωσίας.

Η ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται από το 2020 τώρα πια οι βρετανικές αρχές είναι σε θέση να αποδείξουν ότι Ρώσοι χάκερς από το 2015 παρακολουθούσαν εκτός των άλλων βρετανούς βουλευτές τόσο της Βουλής των Κοινοτήτων όσο και της Βουλής των Λόρδων, υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου, δημοσιογράφους αλλά και ακαδημαϊκούς.

Οι κυβερνοεπιθέσεις των Ρώσων χάκερς ήταν άκρως στοχευμένες και εστίαζαν στα ιδιωτικά email των θυμάτων.

Τι ακριβώς συνέβαινε, σύμφωνα πάντα με το Λονδίνο: Μέσα στην FSB την πρώην KGB έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα - μια ομάδα με την κωδική ονομασία Κέντρο 18 που στόχο έχει την παρακολούθηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέλη λοιπόν της ομάδας αυτής δημιουργήσαν ψεύτικους λογαριασμούς στο διαδίκτυο και προσποιούμενοι άτομα γνώριμα στα θύματα τα προσέγγιζαν και κατάφερναν έτσι να εγκαταστήσουν λογισμικό παρακολούθησης.

Μεταξύ των άλλων όπως αποκάλυψε η έρευνα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών οι Ρώσοι χάκερς είχαν καταφέρει να κλέψουν έγγραφο για τον συμβιβασμό εμπορικής συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ το οποίο και διέρρευσαν πριν από τις Γενικές εκλογές του 2019 προκαλώντας πολιτική αναστάτωση την εποχή εκείνη.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες των Βρετανών ενώ το Foreign Office χθες το βράδυ κάλεσε τον Ρώσο Πρέσβη εδώ στο Λονδίνο για εξηγήσεις.

