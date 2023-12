Οικονομία

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες για τις κύριες κι επικουρικές συντάξεις, τις έκτακτες παροχές στους συνταξιούχους και τα τακτικά και τα εορταστικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων.

Στις 18 Δεκεμβρίου θα πιστωθεί το έκτακτο βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η Ηρώ Ράντου ανέφερε ακόμη πως στις 19 Δεκεμβρίου θα γίνει η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου των μη μισθωτών και των συντάξεων των νέων συνταξιούχων που βγήκαν σε σύνταξη από 1/1/2017 και εξής. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Στις 20 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά από 10 ευρώ και με ποσό σύνταξης έως 1600 ευρώ.

Στις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Έως τις 22 Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί όλα τα επιδόματα και οι έκτακτες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, όπως το αυξημένο επίδομα παιδιού .

Εν τω μεταξύ, σήμερα λήγει η διορία για αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Όσοι είχαν προμηθευτεί καύσιμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, θα εισπράξουν το επίδομα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.

Τέλος, έως τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να πιστωθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους ιδιωτικούς υπάλληλους.

