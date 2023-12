Κοινωνία

Πατήσια: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο

Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες, οι φωνές που εκλιπαρούν για βοήθεια και το σπαρακτικό τηλεφώνημα της γυναίκας στους γονείς της.

Συγκλονιστικές εικόνες και λεπτομέρειες για τον θάνατο της γυναίκας σε φωτιά στο διαμέρισμά της στα Άνω Πατήσια έρχοναι στην δημοσιότητα

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 00:20 σε δώμα πολυκατοικίας, επί της οδού Βρούτου, στα Άνω Πατήσια. Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, η γυναίκα ηλικίας περίπου 40 ετών, εγκλωβίστηκε στο σπίτι απο τις φλόγες και εκλιπαρούσε για βοήθεια.

Μάλιστα, πρόλαβε να καλέσει και τους γονείς της στο τηλέφωνο και τους ενημέρωσε για την φωτιάστο σπίτι, λέγοντας «καίγομαι, καλέστε βοήθεια», ωστόσο η βοήθεια δεν πρόλαβε να φθάσει εγκαίρως...

Βίντεο που κατέγραψαν περιοίκοι της περιοχής δείχνει την ένταση της φωτιάς που έχει κάνει παρανάλωμα το διαμέρισμα στην πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Βρούτου και Αννίνου.

Αυτά χθες βράδυ κοντά στο κέντρο της Αθήνας.. Τα έβλεπα με τα ματάκια μου. Ανήμποροι πολλοί να κάνουμε κάτι! pic.twitter.com/o2fVn573Cu — Αρης Ραβανός (@ARFRAVANOS) December 8, 2023

Στο ίδιο βίντεο ακούγεται κάποιος να φωνάζει με αγωνία «πού είναι η πυροσβεστική;»

