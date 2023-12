Πολιτισμός

Εθελοντισμός: ΕΕΣ - Τσαλίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Γιώργος Τσαλίκης συνεργάζονται για την ενδυνάμωση του εθελοντισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Κέντρων Φιλίας του Δήμου Περιστερίου και εγνωσμένης αξίας τραγουδιστής, Γιώργος Τσαλίκης, στηρίζει έμπρακτα τις καθημερινές ανθρωπιστικές δράσεις που υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προς όφελος των ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής, πρωταγωνίστησε αφιλοκερδώς σε τηλεοπτικό σποτ του Ε.Ε.Σ, με σκοπό την προσέλκυση νέων εθελοντών που θα ενισχύσουν άμεσα την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά ο Οργανισμός για να ανταποκριθεί πλήρως στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.

Στο εν λόγω κοινωνικό μήνυμα, ο Γιώργος Τσαλίκης, υποδύεται εργαζόμενο με ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, ο οποίος μετά το πέρας του εργασιακού ωραρίου δεν ξεχνά την προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ξεκινάει αμέσως τη δράση του ως εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

