Μαρινάκης για επίθεση σε αστυνομικό: Κοινοί εγκληματίες οι δράστες

Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω και δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην επίθεση στον 31χρονο αστυνομικό που τραυματίστηκε έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, μετά από σοβαρό χτύπημα στον μηρό από φωτοβολίδα σε άγρια επεισόδια, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαραστάτη μας στην οικογένεια του αστυνομικού, ο οποίος διασωληνωμένος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την εγκληματική επίθεση που δέχθηκε χθες έξω από το γήπεδο στο Ρέντη» είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε εγκληματική την επίθεση που δέχθηκε ο αστυνομικός και τόνισε ότι οι δράστες όλων αυτών των φρικτών εγκλημάτων δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό και τους οπαδούς. «Είναι κοινοί εγκληματίες που, με την ανοχή κάποιων, απειλούν και κάποιες φορές αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και καταστρέφουν περιουσίες. Είναι ένα απόστημα που μολύνει τον αθλητισμό και στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα αντιμετωπιστεί δια μαγείας. Με τις παρεμβάσεις μας σε επίπεδο ποινικού κώδικα, αλλά κυρίως τη στάση μας σε επίπεδο εφαρμογής του νόμου θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτήν την αυτονόητη μάχη με κάθε μας θεσμικό όπλο μέχρι τέλους.

Μετά τις προσαγωγές από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται πλήρης εξακρίβωση στοιχείων, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και λήψη δειγμάτων με σκοπό την ανίχνευση πυρίτιδας. Η ανωτέρω διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία εισαγγελικών Αρχών, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής οι εισαγγελικές Αρχές θα αποφασίσουν την περαιτέρω δικονομική διαχείριση των προσαγόμενων», ανέφερε ακόμα.

Ένα νέο παιδί που πήγε να υπερασπιστεί τους υπόλοιπους μπορεί να μην γυρίσει σπίτι του, τόνισε. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω και δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στα στοιχεία που βρέθηκαν στο γήπεδο, είπε ότι «Μέχρι στιγμής από το χώρο του γηπέδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός (μπλούζες, μπουφάν, κουκούλες τύπου full face), υπολείμματα αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, αναδιπλούμενος σουγιάς, υπολείμματα από καμένα ρούχα, κροτίδες και φωτοβολίδες».





