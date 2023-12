Κοινωνία

Τροχαίο: Ανατροπή οχήματος στην Πέτρου Ράλλη

Τροχαίο με έναν τραυματίες και υλικές ζημιές με το "καλημέρα". Πώς συνέβη το ατύχημα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 07:00 το πρωί του Σαββάτου στην Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα το δεύτερο να ανατραπεί και να χτυπήσει στις προστατευτικές μπάρες.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά.

Λόγω του ατυχήματος έκλεισε προσωρινά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

