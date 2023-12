Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Η πρώτη “πράσινη” λαϊκή αγορά (εικόνες)

Στο Ηράκλειο της Κρήτης η πρώτη λαϊκή αγορά με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η πρώτη λαϊκή αγορά με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, στον Δήμο Ηρακλείου. Πρόκειται για τη λαϊκή αγορά στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, στην οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο χάρτινες ή βιοδιασπώμενες σακούλες. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, η σκέψη υπήρχε καιρό και είχε συζητηθεί τόσο με τους εμπόρους, όσο και με τους παραγωγούς που εξαρχής υπήρξαν σύμφωνοι ως προς μια τέτοια εφαρμογή.

«Η βασική ιδέα είναι ότι δεν θα χρησιμοποιούνται καθόλου πλαστικές σακούλες, παρά μονάχα χάρτινες ή βιοδιασπώμενες. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, που όμως έχει τη συμβολική σημασία του και ελπίζουμε ότι μπορεί να οδηγήσει στη συνέχεια στην επέκταση του μέτρου σε όλες τις λαϊκές αλλά και σε περισσότερα μέτρα με τελικό στόχο τη δημιουργία "πράσινων" λαϊκών αγορών σε ολόκληρη την πόλη» ανέφερε ο κ. Λαμπρινός.

Η λαϊκή αγορά στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, θα εγκατασταθεί σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο διαμορφώθηκε για τη συγκεκριμένη χρήση, με τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας, καθώς βρίσκεται πλησίον σωφρονιστικού καταστήματος, ενώ πέρα από την ιδιαιτερότητα με τις σακούλες, η συγκεκριμένη λαϊκή όπως επισήμανε ο δήμαρχος Ηρακλείου, θα είναι και η πρώτη μόνιμη λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο.

«Η δημιουργία μόνιμων χώρων για τις λαϊκές αγορές είναι μια σκέψη που υπάρχει εδώ και καιρό και η λαϊκή αγορά της Νέας Αλικαρνασσού μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά, ώστε, εφόσον κριθεί επιτυχημένη, το παράδειγμα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του Δήμου» επισήμανε ο κ. Λαμπρινός που πρόσθεσε ότι η προσπάθεια που γίνεται στον Δήμο Ηρακλείου είναι να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

«Προς αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία των δημοτών είναι απαραίτητη. Δυστυχώς, υστερούμε ακόμα σε τομείς όπως η ανακύκλωση, όπου τα ποσοστά δεν είναι όσο υψηλά θα θέλαμε και για αυτό έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στοχευμένες ενημερωτικές καμπάνιες, κυρίως στα σχολεία. Επίσης, διαπιστώνουμε καθημερινά συμπεριφορές που μας λυπούν, ως προς την άκριτη απόθεση απορριμμάτων» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρακλείου ο οποίος πάντως, έκανε γνωστό ότι «σε γενικές γραμμές υπάρχει βελτίωση, έστω κι αν κάποιες φορές την ξεχνάμε» δίνοντας ως παράδειγμα, ότι πριν από μερικά χρόνια είχαν αφαιρεθεί οι κάδοι από το κέντρο της πόλης και εφαρμόστηκε το μέτρο της αποκομιδής με ραντεβού, με τα απορριμματοφόρα να περνούν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, κατά τις οποίες οι δημότες τους δίνουν τα απορρίμματά τους, σημειώνοντας ότι η πράξη έδειξε πως «η συμπεριφορά των δημοτών αλλά και των καταστημάτων του κέντρου ήταν από την πρώτη στιγμή πολύ καλή και χάρη στη δική τους συνεργασία, η εικόνα στα συγκεκριμένα σημεία άλλαξε προς το καλύτερο».

Για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη Νέα Αλικαρνασσό, στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου που είναι συνολικής έκτασης 6,5 στρεμμάτων, έχουν, όπως επισήμανε ο κ. Λαμπρινός, δημιουργηθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές, οι οποίες θα εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία της, όπως δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, δίκτυο απορροής όμβριων και τουαλέτες συνδεόμενες με το δίκτυο αποχέτευσης, ενώ όλη η έκταση διαστρώθηκε με κατάλληλο ασφαλτοτάπητα και διαγραμμίστηκαν οι θέσεις εμπόρων-παραγωγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ληφθεί και τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

