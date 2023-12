Οικονομία

Απάτη: “Υπάλληλος” της ΔΕΔΔΗΕ άρπαξε πάνω από 520000 ευρώ από οικογενειακή επιχείρηση

Απάτη "μαμούθ" με θύματα επιχειρηματίες. Πώς αποκαλύφθηκε η δράση των αποτεώνων και πως τους "παγίδευσαν" οι Αρχές.

Περισσότερες από 520.000 χιλιάδες ευρώ κατάφερε να αποσπάσει - σύμφωνα με καταγγελία - 50χρονος που συνελήφθη σε περιοχή της Κοζάνης για απάτη σε βάρος επιχειρηματιών (πατέρα - γιού).

Ο συλληφθείς, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως υπάλληλος εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, απέσπασε τμηματικά από τα θύματα το ποσό, με το πρόσχημα πληρωμής παραβόλων και της έκδοσης σχετικών αδειών που αφορούν σε επιχειρηματικά τους εγχειρήματα.

Ο 65χρονος πατέρας και ο 33χρονος γιος του, προχώρησαν σε καταγγελία, λέγοντας ότι από τις 30 Μαρτίου του 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023, ο 50χρονος, μαζί με άγνωστο, μέχρι στιγμής συνεργό του, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά και εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, απέσπασε συνολικά 528.761 ευρώ, ποσό που -σύμφωνα με την καταγγελία, προοριζόταν να καταβληθεί στον συνεργό του, με τον οποίο το 65χρονο θύμα είχε μόνο τηλεφωνική επικοινωνία.

Το πιο πρόσφατο τηλεφώνημα μεταξύ των δύο ανδρών έγινε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όπου ο συνεργός του συλληφθέντα ζήτησε επιπλέον καταβολή χρηματικού ποσού, που θα καταβαλλόταν στον 50χρονο, για υποτιθέμενη πληρωμή παραβόλων σχετικά με επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε προκαθορισμένο ραντεβού που ορίστηκε για χθες το πρωί στην Κοζάνη, αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν τον 50χρονο και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του και χρηματικό ποσό που απέσπασε επί τόπου από τον 65χρονο παθόντα, το οποίο και του αποδόθηκε άμεσα.

