Παναθηναϊκός: το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της διαφθοράς (βίντεο)

Με ένα βίντεο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στέλνει το δικό της μήνυμα κατά της διαφθοράς στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στέλνει μέσα από ένα ολιγόλεπτο βίντεο το δικό της μήνυμα για την διαφθορά στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Με πρωταγωνιστές, τον Κάρλος Ζέκα, τον Γιούρι Λοντίγκιν, τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Γιάννη Παπαδημητρίου, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media της ομάδας, μιλούν για το όραμα για ένα καλύτερο μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο βίντεο μεταξύ άλλων, "οι φίλαθλοί μας, πληρώνουν αρκετά χρήματα για να μας στηρίζουν και να μας βλέπουν στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς οι ποδοσφαιριστές, θέλουμε να παίζουμε και οι φίλαθλοί μας να βλέπουν τους αγώνες χωρίς παρεμβολές, χωρίς αμφισβητήσιμες αποφάσεις".

