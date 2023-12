Κοινωνία

Μαγνησία - πλημμυροπαθείς: Διαρρήκτες “ρημάζουν” τα έρημα σπίτια (εικόνες)

Αγανακτισμένοι οι πλημμυροπαθείς όχι μόνο με την αστεγία τους, αλλά και με τους "φαντομάδες" που λεηλατούν τα λιγοστά υπάρχοντά τους.

Πέρασαν τρεις μήνες από την ημέρα της απόλυτης καταστροφής, από τότε που οι κακοκαιρίες Daniel και Elias πέρασαν από τη Μαγνησία και την ισοπέδωσαν, αφήνοντας πίσω αρκετούς ανθρώπους χωρίς στέγη και εκατομμύρια ευρώ ζημιών σε υποδομές, περιουσίες και κατοικίες, οι πλημμυροπαθείς όμως, εκτός από τη γραφειοκρατία και τον αγώνα να στήσουν τη ζωή τους ξανά από την αρχή, έχουν έναν ακόμα πονοκέφαλο: τους επιτήδειους πλιατσικολόγους οι οποίοι “μπουκάρουν” στα έρημα σπίτια τους προκειμένου να τα λεηλατήσουν και να πάρουν από αυτά, ό,τι χρήσιμο βρίσκουν.

Ένα από τα θύματα των επιδρομών αυτών, η κ. Αναστασία, μιλώντας στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Μαγνησίας thenewspaper.gr , δήλωσε εξοργισμένη και απογοητευμένη. Η ζημιά στο σπίτι της είναι ανυπολόγιστη. Τόσο η ίδια, όσο και η ηλικιωμένη μητέρα της, έχουν αναγκαστεί να το εγκαταλείψουν και να φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή του Δήμου Βόλου.

Όμως, η κατοικία τους με τα πράγματα που έμειναν μέσα σε αυτή έχει διαρρηχθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές. Σπάνε την πόρτα, μπαίνουν μέσα και παίρνουν ό,τι μπορεί να τους φανεί χρήσιμο. Από κοσμήματα μικρής αξίας μέχρι σερβίτσια, ρούχα και απορρυπαντικά.

«Δεν ξέρω τι να κάνω. Κάθε φορά που επιστρέφω στο σπίτι λείπουν πράγματα. Αναγκάστηκα να βάλω μία αλυσίδα με ένα λουκέτο για να αποτρέψω τους δράστες να μπαίνουν. Εμείς μέναμε εδώ τόσα χρόνια. Και τώρα χάσαμε το σπίτι μας κι έχουμε κι αυτούς να παίζουν με τον πόνο μας και να παίρνουν τα λιγοστά μας υπάρχοντα. Πόσο να αντέξουμε;» λέει χαρακτηριστικά.

Πηγή: Thenewspaper.gr

