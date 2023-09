Κέρκυρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Κέρκυρα : Δέντρο πέσε πάνω σε ταβέρνα (εικόνες)

Παρολίγον τραγωδία στην Κέρκυρα, όπου η κακοκαιρία “Daniel” έδειξε τα….δόντια της.

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε στις 3:00 μετά το μεσημέρι την Κέρκυρα και δημιούργησε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, καθώς επίσης και στη λειτουργία του αεροδρομίου "Ιωάννης Καποδίστριας".

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, 8 πτήσεις δεν προσγειώθηκαν και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις από αυτές μετέβησαν σε κοντινά αεροδρόμια.

Περιοχές τόσο στην πόλη της Κέρκυρας όσο και στα περίχωρα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Από θαύμα σώθηκαν ο ιδιοκτήτης και πελάτες ταβέρνας στον παραλιακό δρόμο της Γαρίτσας μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, όταν δέντρα έπεσαν στην επιχείρηση. Στον χώρο βρίσκεται η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.?

