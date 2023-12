Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Λευκάδα

Αναστάτωση από την επίσκεψη του Εγκέλαδου τα ξημερώματα.

Σεισμική δόνηση 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/12) κοντά στην Λευκάδα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός των 3,4 Ρίχτερ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ., ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χλμ. δυτικά – νοτιοδυτικά του Αγίου Νικήτα Λευκάδας.

