Οικονομία

Φυσικό αέριο: Νέα “βουτιά” στις τιμές του

Στον αντίποδα σημειώθηκε μια μικρή αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, που ανέκοψε το πτωτικό σπιράλ των τελευταίων εβδομάδων.

Νέα βουτιά έκαναν σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη καθώς συνεχίζεται η μείωση της ζήτησης και η πληρότητα των αποθηκών παραμένει πάνω από το 90% παρά τον ψυχρό καιρό.

Η τιμή των συμβολαίων για παράδοση τον Ιανουάριο (TTF) υποχωρούσε στις 11:00 κατά 4,3% στα 36,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας διασπάσει πτωτικά την περασμένη εβδομάδα το επίπεδοτων 40 ευρώ.

Το Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι μπορεί να επιτύχει τον στόχο του διπλασιασμού εξαγωγών αερίου στην Ευρώπη. Πτωτική επίδραση στις τιμές ασκεί και η μεγάλη προσφορά LNG στην Ευρώπη, κυρίως από τις ΗΠΑ.

Ανακόπηκε η πτώση των τιμών πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα ελαφρά, μετά την ανακοπή του πτωτικού σπιράλ των τελευταίων εβδομάδων την Παρασκευή, μετά τα ισχυρότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν για αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις μίας αύξησης της ζήτησης για ταξίδια στις ΗΠΑ, με την περίοδο στο τέλος του έτους να αναμένεται να είναι η ισχυρότερη από το 2000, σύμφωνα με το imerisia.gr

Η τιμή του μπρεντ σημείωνε άνοδο 0,4% στα 76,17 δολάρια το βαρέλι, αλλά έχει μειωθεί περίπου 20% από τα τέλη Σεπτεμβρίου καθώς ακόμη και οι πρόσθετες μειώσεις παραγωγής που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚ δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την πτωτική τάση.

Η αύξηση της παραγωγής από προμηθευτές εκτός του ΟΠΕΚ+, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της ζήτησης από την Κίνα και την πιθανότητα ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας, περιορίζουν τα περιθώρια αύξησης των τιμών του αργού.

«Τα κέρδη εξακολουθούν να περιορίζονται και στη νέα εβδομάδα λόγω ανησυχιών για τη ζήτηση από την Κίνα», δήλωσε αναλυτής, προσθέτοντας: «Το τρέχον επίπεδο των τιμών μπορεί να προκαλέσει κάποια αναπλήρωση των αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων, αλλά μένει να φανεί αν αυτές αποτελούν το πραγματικό κατώτατο επίπεδο».

Αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες κοινής ωφέλειας και άλλοι καταναλωτές επωφελήθηκαν από την πρόσφατη μείωση των τιμών για να «κλειδώσουν» φθηνότερες προμήθειες.

