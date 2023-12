Κοινωνία

Όλιβερ - Κτηνίατρος: Τέτοια τραύματα δεν μπορεί να έχουν γίνει από άλλα ζώα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η γιατρός του άτυχου σκύλου διέλυσε όλες τις φημολογίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για το περιστατικό.

-

Την επιστημονική θέση της ότι τα παθήματα του άτυχου Όλιβερ στην Αράχωβα Βοιωτίας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προέρχονται από άλλα ζώα, επανέλαβε με κάθε ευκαιρία η θεραπαινίδα κτηνίατρος του ζώου Κλεονίκη Τόλα μιλώντας τη Δευτέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα.

Η γιατρός διέψευσε εξάλλου διαρροές που την ήθελαν να ανακαλεί την αρχική θέση της περί σεξουαλικής κακοποίησης του σκύλου, λέγοντας επακριβώς: «Μπορεί για λόγους νομικούς να αδυνατώ να κάνω δημοσίως λόγο περί αποδεδειγμένης σεξουαλικής κακοποίησης, αυτό όμως δε σημαίνει πως αποφαίνομαι ότι δε συνέβη μια τέτοια κακοποίηση».

Περαιτέρω διέψευσε κατηγορηματικά, φημολογίες που, για λόγους που διερευνά η αστυνομία, διακινούνται τις τελευταίες ώρες και αναφέρουν, πως τα ευρήματα στο σώμα του ζώου θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί και από συμπλοκή του με άλλα ζώα. «Ναι, θα μπορούσε να ισχύει αυτό αν ας πούμε οι σκύλοι, οι λύκοι, τα αγριογούρουνα, εκείνα τα άλλα ζώα τέλος πάντων με τα οποία θα μάλωνε ο Όλιβερ στην υποθετική εκείνη περίπτωση… έφεραν πάνω τους ρόπαλα τα οποία μάλιστα μπορούσαν να μεταχειριστούν κατάλληλα ώστε χρησιμοποιώντας τα, να τον πληγώσουν με αυτό τον τρόπο», ανέφερε δηκτικά.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησαν, τέλος, στην εκπομπή για το άτυχο χάσκι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι επισήμαναν ότι, πρόσφατες αναφορές πως ο Όλιβερ ήταν δήθεν αδέσποτος, δεν ευσταθούν. Αντιθέτως, όπως ανέφεραν, υπεραγαπούσε τον κηδεμόνα του και όλο τον κόσμο, καθώς επρόκειτο για «άκακο» και τρυφερό ζώο το οποίο χάριζε απλόχερα την αγάπη του σε όποιον συναντούσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη που έπαθε ανακοπή τρώγοντας βούτυρο

Άγριοι σκύλοι – Θεσσαλονίκη: Κωφάλαλος κηπουρός ήταν εκεί, αλλά αδυνατούσε να ακούσει της φωνές του θύματος (βίντεο)

Βριλήσσια: Καταστηματάρχης είχε βάλει κρυφές κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες