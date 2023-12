Αθλητικά

Ρέντης - Λύτρας στον ΑΝΤ1: O 18χρονος δράστης ίσως φοβάται να μιλήσει (βίντεο)

"Ο 18χρονος δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αστυνομικό" είπε μεταξύ άλλων ο συνήγορος του καθ' ομολογίαν δράστη.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική ο 31χρονος αστυνομικός που δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση των χούλιγκαν έξω από το κλειστό γήπεδο στου Ρέντη.

Γίνεται συνεχής καθαρισμός στο τραύμα του στον μηρό καθώς παρουσιάζει αιμορραγική διάθεση. Ο 31χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και βρίσκεται σε καταστολή και με μηχανικό αερισμό.

Στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας μίλησε ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος του 18χρονου καθ' ομολογίαν δράστη.

"Ο 18χρονος έχει παραδεχτεί και πιστεύει ότι η δική του φωτοβολίδα τραυμάτισε τον αστυνομικό" είπε ο κ. Λύτρας και συνέχισε αναφέροντας πως "περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να δούμε αν ήταν η φωτοβολίδα του 18χρονου αυτή που όντως τραυμάτισε τον αστυνομικό, καθώς όπως και ο ίδιος μου είπε έπεσαν δύο ναυτικές φωτοβολίδες προς την πλευρά του αστυνομικού".

Ο συνήγορος του καθόμολογίαν δράστη της επίθεσης είπε στον ΑΝΤ1 πως "δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του αστυνομικού, άλλωστε η φωτοβολίδα έσκασε πρώτα μπροστά στον ίδιο και έπειτα τραυμάτισε τον αστυνομικό"

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός ποινικολόγος "είναι πιθανό ο 18χρονος να φοβάται να μιλήσει για αυτούς τους ανθρώπους με τα full face που δίνουν τις εντολές αυτές σε νεαρούς".





