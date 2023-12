Πολιτική

Επίθεση σε αστυνομικό - Οικονόμου: Έρευνα και για υποκινητές που ούτε καν φανταζόμαστε! (βίντεο)

Τι απάντησε, μέσω του ΑΝΤ1, στις αντιδράσεις ομάδων για τις μαζικές προσαγωγές και τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας, τους αγώνες χωρίς θεατές, και την παρουσία αστυνομικών στα γήπεδα.

Στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, αναφορικά με την επίθεση στον αστυνομικό στου Ρέντη, τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας και το κατά πόσον αυτά μπορούν να εφαρμοστούν.

«Η πολιτική αντιμετώπιση της οπαδικής βίας οφείλει να είναι δυναμική και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις κάθε φορά. Έχουμε κάνει πράγματα. Βρίσκονται άνθρωποι στην φυλακή επειδή άλλαξε το νομικό πλαίσιο, έχει εργαλεία στα χέρια της η Αστυνομία. Οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις δράσεις μας στο κλίμα αποκτήνωσης του χουλιγκανισμού», είπε ο Γιάννης Οικονόμου.

Αναφορικά με την αυριανή επίσκεψη του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μαζί με τον Γιάννη Βρούτση, ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη είπε «Θα ζητήσουμε να εξεταστεί σαν δράση εγκληματικών συμμοριών και με συμπεριφορές που συνδέονται με άλλες υποθέσεις όπως εμπορίας ναρκωτικών, και με βαθύ ιστορικό που θα καλύπτει πολύ πίσω, σε δολοφονίες και πρόσωπα. Θα ζητήσουμε επανέλεγχο σειράς υποθέσεων που θα βοηθήσουν τις Αρχές να αναζητήσουν τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς σε αυτές τις αγέλες χουλιγκάνων».

Σχετικά με την τήρηση των μέτρων και το κατά πόσον οι αστυνομικοί θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα γήπεδα, ο κ. Οικονόμου ανέφερε, μεταξύ άλλων, «σε ένα γεγονός που υπάρχουν 30.000-40.000 άνθρωποι δεν μπορεί να μην υπάρχει αστυνομική παρουσία. Χρειάζεται να σταθμίσουμε ξανά τον ρόλο και τον τρόπο που η Αστυνομία θα κάνει καλά την δουλειά της».

Ερωτηθείς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς, κυρίως μετά από τις δολοφονίες του Άλκη Καμπανού και του Μιχάλη Κατσούρη και το γεγονός ότι αυτά δεν έχουν τηρηθεί, ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη είπε ότι «οι κάμερες που υπάρχουν στα γήπδε δεν έχουν λειτουργήσει επαρκώς. Δόθηκε χρόνος δύο μηνών στις ΠΑΕ για να κάνουν πράγματα που είναι ψηφισμένα. Η Αστυνομία χρειάζεται στοιχεία πχ. από κάμερες ό,τι ο τάδε που έχει αγοράσει ηλεκτρονικό εισιτήριο βρίσκεται εκεί. Αν δεν πληρωθούν σε δύο μήνες οι συνθήκες, στις 12 Φεβρουαρίου θα δούμε ποια γήπεδα θα λειτουργήσουν πλέον και ποια όχι».

Σχολιάζοντας αντιδράσεις ομάδων που καταγγέλλουν ακόμη και τις μαζικές προσαγωγές μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη, ο κ. Οικονόμου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «αυτές οι αντιδράσεις είναι αντίθετες με την κοινή λογική, το κοινό περί δικαίου αίσθημα και τα στοιχεία και τα ευρήματα που υπάρχουν από την έρευνα της αστυνομίας, την δικογραφία και τις ανακρίσεις και όσα έρθουν στην επιφάνεια από την ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί από τον χώρο εκείνον».

Συμπλήρωσε πως χάρη στην επιλογή της Αστυνομίας για μαζική προσαγωγή, «υπάρχει πλήθος στοιχείων που θα οδηγήσει και θα ξετυλίξει το κουβάρι ακόμη παραπέρα, ενδεχομένως μέχρι και υποκινητές που να μπορεί να μην φανταζόμαστε αυτήν την ώρα».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την συνέντευξη του Γιάννη Οικονόμου:

