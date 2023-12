Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 12 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα Τρίτη12 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των:

Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος, του θαυματουργού (†348).

Μάρτυρος Αλεξάνδρου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Μαρτύρων Αιθερίου και Συνετού του αναγνώστου.

Οσίων Αμμωναθά και Ανθού.

Ευφημιανής και Φαίβης. Ιωάννου, επισκόπου Ζιχνών (†1333).

Άγιος Σπυρίδων

Έζησε την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου. Καταγόταν από τη Κύπρο και στην αρχή ζούσε ως βοσκός. Ήταν παντρεμένος με μια ευσεβή γυναίκα, η οποία πέθανε νέα. Έκτοτε ο άγιος πέρασε την υπόλοιπη ζωή του αφοσιωμένος στην υπηρεσία του Κυρίου και των πλησίον του. Λόγω της ηθικής του αρτιότητας ο Θεός τον τίμησε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Οι αρετές του και η δύναμη της πίστης του εκτιμήθηκαν και από το λαό, με αποτέλεσμα όταν απεβίωσε ο επίσκοπος Τριμυθούντος της Κύπρου, του ζητήθηκε αμέσως να αναλάβει τον επισκοπικό θρόνο. Υπήρξε μεγάλος θεματοφύλακας της ορθοδοξίας και με τα επιχειρήματά του ανέτρεπε τις κακοδοξίες των αιρετικών. Όταν ο άγιος ήταν επίσκοπος συνέβη και το εξής : δύο κλέφτες εισέβαλαν στο μαντρί της επισκοπής με σκοπό να κλέψουν το κοπάδι. Με θεία όμως παρέμβαση βρέθηκαν αλυσοδεμένοι. Την επόμενη ημέρα, όταν ο άγιος Σπυρίδων τους αντίκρισε, όχι μόνο τους ελευθέρωσε αλλά και τους χάρισε ένα κριάρι. Ο άγιος απεβίωσε εν ειρήνη.

Γιορτάζουν όσοι λέγοντιαι: Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπήλιος, Σπυριδούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, Σπυρίνα, Σπυρίδινα, Λούλα

Ανατολή ήλιου: 07:31 - Δύση ήλιου: 17:06

Η Σελήνη είναι 28.9 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Λύτρας - Δικηγόρος κατηγορούμενου για Ρέντη: Η φωτοβολίδα εξοστρακίστηκε (βίντεο)

Οπαδική βία - Βορίδης: τα μέτρα, οι ευθύνες και η έρευνα για εγκληματικές οργανώσεις (βίντεο)