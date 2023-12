Κόσμος

Λονδίνο: Εκκένωση της Βουλής λόγω “ύποπτου” πακέτου

Φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα οδήγησαν τις αρχές να ελέγξουν κάθε σημείο, όπως όριζε το σενάριο της άσκησης ετοιμότητας.

Μέρος του κτηριακού συγκροτήματος του κοινοβουλίου της Μεγάλης Βρετανίας εκκενώθηκε τη Δευτέρα το πρωί, αφού ανακαλύφθηκε πακέτο και εκφράστηκαν φόβοι για εκρηκτικό μηχανισμό ή τρομοκρατικό χτύπημα.

Το κτήριο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε το πακέτο (Κτήριο Πορτκιούλις) βρίσκεται απέναντι από το Κεντρικό Κτήριο (έδρα Βουλής Λόρδων και Βουλής Κοινοτήτων) και σε αυτό στεγάζονται γραφεία βουλευτών.

Ο σταθμός του μετρό του Ουέστμινστερ έκλεισε προληπτικά.

Μοτοσικλετιστές των βρετανικών αρχών απέκλεισαν ο δρόμο ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο κτήριο.

Εντέλει έγινε γνωστό από τις βρετανικές αρχές, ότι η εκκένωση του κτηρίου αποτέλεσε μέρος άσκησης εοτιμότητας σε ρεαλιστικές ασυνθήκες.

