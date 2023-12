Πολιτισμός

Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας: Προτομή του πιλότου που “έπεσε στο καθήκον” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια συγκινητική τελετή, παρουσία μελών της οικογένειας του, τιμήθηκε ο Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας, που έχασε την ζωή του πριν από μερικούς μήνες.

-

“Ο Μάριος δεν είχε έναν θάνατο που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι. Ο Μάριος έπεσε υπέρ πατρίδος. Ο Μάριος έδωσε την ζωή του για όλους μας και γι’ αυτό είναι ένας ήρωας” σημείωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας μιλώντας την Κυριακή, στην Τρίπολη, κατά τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Μίκη Θεοδωράκη, στον δρόμο που οδηγεί προς την 124 ΠΒΕ.

“Η οικογένεια Τουρούτσικα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει πάντα, έναν Γολγοθά. Να γνωρίζετε, όμως, πως πολλοί άνθρωποι είναι δίπλα σας και σας σκέφτονται -και κυρίως όσοι έζησαν για πολλά χρόνια τον Μάριο, ένα παιδί που είχε όλα τα προσόντα” δήλωσε συγκινημένος ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, απευθυνόμενος στην παρούσα στην εκδήλωση οικογένεια του πρόωρα χαμένου αεροπόρου -που έδωσε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, όταν το Phantom F-4 με το οποίο πετούσε συνετρίβη στη θάλασσα νότια της Ανδραβίδας, φέτος τον Ιανουάριο.

“Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε, όλες και όλοι, γιατί έβαλες την πατρίδα πάνω από την ζωή και τα νιάτα σου. Σε ευχαριστούμε γιατί από εδώ, έτσι όπως είσαι, κοιτάζεις αγέρωχα το μέλλον και το βλέμμα σου δίνει νόημα στις λέξεις αρετή και ανδρεία” επισήμανε η δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα, μιλώντας εκ μέρους της οικογένειας του νεαρού Αρκάδα υποσμηναγού.

Ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης δήλωσε πως ο δήμος της αρκαδικής πρωτεύουσας θα δώσει το όνομα του νεαρού αεροπόρου σε δρόμο της πόλης, ενώ παραχώρησε και διαμόρφωσε τον χώρο στον οποίον βρίσκεται η προτομή του, σημειώνοντας πως αυτές οι ενέργειες δεν αποτελούν παρά έναν ελάχιστο φόρο τιμής στην υπέρτατη θυσία του Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα.

“Ο Μάριος- Μιιχαήλ, ένας άνθρωπος που τίμησε με άριστο τρόπο την εμπιστοσύνη που του έδειξε η Πολεμική Αεροπορία και η πατρίδα, αποτελεί πρότυπο ηρωισμού, λεβεντιάς και αυταπάρνησης, γιατί καθ’ όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε αξίες και ιδανικά. Σημασία έχει οι θυσίες των ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον να μην πηγαίνουν χαμένες. Το υψηλό του φρόνημα, η αίσθηση του καθήκοντος, η αυταπάρνηση και η πίστη στην αποστολή, αποτελούν για όλους μας πολύτιμη παρακαταθήκη” επισήμανε, μεταξύ άλλων, από την πλευρά του ο διοικητής της 338 Μοίρας Ανδραβίδας, αντισμήναρχος Νίκος Καρράς.

Των αποκαλυπτηρίων της προτομής -παρουσία και του γραμματέα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας Αντώνη Οικονόμου- προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια, μεταξύ των οποίων και αυτό εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

H προτομή φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Παναγιώτη Λαμπρινίδη και ανεγέρθηκε σε χώρο που διέθεσε και διαμόρφωσε ο Δήμος Τρίπολης.

Η τελετή -στην διάρκεια της οποίας ένα ζευγάρι αεροσκαφών Phantom F-4 από την 338 ΜΔΒ πραγματοποίησε τιμητική διέλευση πάνω από τον χώρο διεξαγωγής της- ολοκληρώθηκε με την τήρηση σιγής ενός λεπτού και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου από την μπάντα του Στρατού Ξηράς, ενώ τιμές απέδωσε άγημα από την 124 ΠΒΕ Τρίπολης.

Στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων της προτομής του Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα -η δαπάνη για την φιλοτέχνηση της οποίας διατέθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου-, παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο αρχιμανδρίτης Ιουστίνος εκπροσωπώντας τον μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρο, ως εκπρόσωπος της Προεδρίας της Δημοκρατίας η υπασπίστρια λοχαγός Ευαγγελία Θεοδοσίου, οι βουλευτές Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Γιώργος Παπαηλιού, ο αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομίας, Παιδείας, Δίκαιης Μετάβασης και ΣΔΙΤ απορριμμάτων Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης Κούλης, ο επιτελάρχης του ΓΕΑ υποπτέραρχος Γιάννης Μπιρμπίλης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο πλαίαιο της εκδήλωσης, την οποία προλόγισε ο συνεργάτης της Περιφέρειας Πέτρος Σαραντάκης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, επέδωσε τιμητική πλακέτα στην οικογένεια του πρόωρα χαμένου Αρκάδα αεροπόρου.

διαχρονικά το σημαντικό αυτό έργο προσφοράς στην κοινωνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Οπαδική βία - Άρειος Πάγος: Έρευνα για 200 ονόματα ζήτησαν Βρούτσης και Οικονόμου

Κώστας Νεστορίδης: πότε θα γίνει η κηδεία του θρύλου της ΑΕΚ