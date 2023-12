Αθλητικά

Super League: Ο Μαρινάκης παραιτήθηκε από Πρόεδρος

Τι αναφέρει στην επιστολή για την αποχώρηση του από την θέση του Προέδρου, πριν συζητηθεί η πρόταση μομφής εναντίον του, από 4 μεγάλες ΠΑΕ.

Την παραίτησή του από την προεδρία της Super League υπέβαλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η παραίτηση ήρθε πριν συζητηθεί η πρόταση μομφής κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη ώστε να μην είναι πλέον πρόεδρος της Super League που κατέθεσαν την Δευτέρα οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Με κοινή επιστολή οι ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη, προέδρου της διοργανώτριας αρχής, ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη συγκεκριμένη θέση. Η κίνηση έγινε στον απόηχο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Έτσι, η διοργανώτρια αρχή περνάει σε νέα εποχή και στο επόμενο Δ.Σ. αναμένεται να αναδειχθεί νέος πρόεδρος στη Super League.

Η επιστολή παραίτησης του Βαγγέλη Μαρινάκη, αναφέρει τα εξής:

«Κύριοι,

Θέλω να ξεκαθαρίσω σε όλους σας σχετικά με το θέμα της βίας που ταλανίζει τον αθλητισμό τις τελευταίες μέρες, ότι καταδικάζω απερίφραστα κάθε μορφή βίας και στην κοινωνία και στο ποδόσφαιρο και αυτό και εγώ και η ομάδα μου το δείχνουμε με πράξεις και όχι με κούφια λόγια και αναγγελίες. Εμείς μετά το περιστατικό με την κροτίδα διερευνήσαμε και εντοπίσαμε τον δράστη και τον αποβάλλαμε δια βίου από το γήπεδο μας. Ταυτόχρονα τοποθετήσαμε κάμερες υψηλής ευκρίνειας πριν τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Σας θυμίζω επίσης ότι είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος Πρόεδρος Συλλόγου που διοργανώνει απ’ ευθείας με την UEFA έναν Ευρωπαϊκό τελικό χωρίς την εγχώρια Ομοσπονδία, με τεράστια επιτυχία και με τα υψηλότερα στάνταρντ ασφαλείας να τηρούνται και να παίρνουμε συγχαρητήρια για αυτά.

Είμαστε οι πρώτοι που καταγγείλαμε τις υποθέσεις Στοιχηματισμού και Διαφθοράς στο ποδόσφαιρο και θέλουμε να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο και να λάμψει η αλήθεια σε όλες τις υποθέσεις. Μόνον έτσι θα απαγκιστρωθεί το ποδόσφαιρο από τα εγκληματικά στοιχεία που το σκοτώνουν. Μέχρι σήμερα, ως Πρόεδρος της Λίγκας έφερα στο συνεταιρισμό, που ήταν στα όρια της διάλυσης, τη μεγαλύτερη ως τώρα χορηγία στην ιστορία της Super League, 9 εκατομμύρια ευρώ, που διασφάλισε τη συνέχεια της ύπαρξής του. Μπήκα στη διαδικασία εξεύρεσης πόρων από το Στοίχημα και όχι μόνον για τις ομάδες που το έχουν ανάγκη και προσπάθησα να δημιουργήσω την Επαγγελματική Διαιτησία που θα εξασφάλιζε και τους Διαιτητές και την ισονομία στο ποδόσφαιρο και όλα αυτά με την σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ομάδων. Βλέπετε ότι η κατάσταση στη διαιτησία δεν έχει προηγούμενο. Όμως επίσης φαίνεται ότι κάποιοι δε θέλουν να την αλλάξουν.

Η επαγγελματική διαιτησία δεν έγινε ποτέ πράξη, παρότι είναι νόμος της Πολιτείας, γιατί απλά κάποιοι δε θέλουν την ισονομία. Περιορίσαμε τα ποσά που έφευγαν από τις ομάδες μας και κατέληγαν στο ταμείο της ΕΠΟ και τα επιστρέψαμε σε αυτές. Ζητήσαμε έλεγχο από την ΕΠΟ για να δούμε που πηγαίνουν τα εκατομμύρια των ομάδων και κάποιοι ακόμα και μέσα στο συμβούλιο της Super League δεν ήθελαν τη διαφάνεια. Παρά το ότι συμφωνήσαμε για την πλήρη εφαρμογή της Ολιστικής Μελέτης, η εφαρμογή της υπονομεύτηκε από λόγους σκοπιμότητες.

Βλέπω με λύπη μου ότι κάποιοι θεωρούν πως δεν πρέπει να πάμε μπροστά και δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ σε θεσμικό ρόλο για το ποδόσφαιρο όπως το θέλουν κάποιοι και όχι όπως εγώ το οραματίζομαι. Δεν έχω ούτε χρόνο ούτε διάθεση να συνεχίσω να ασχολούμαι διοικητικά με τον συνεταιρισμό από την στιγμή που ο λόγος κάποιων στο συμβούλιο δε συνάδει με τις πράξεις τους. Καλή συνέχεια σε όλους».

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π, ανταποκρινόμενος σε δεκάδες αιτήματα φιλάθλων και συμμεριζόμενος την δίκαιη αγανάκτηση των προσαχθέντων και των συγγενών τους, για την κατάφωρη παραβίαση των συνταγματικών τους δικαιωμάτων και την τεράστια ηθική, ψυχική και σωματική ταλαιπωρία που αδικαιολόγητα υπέστησαν από τις πρωτοφανείς αστυνομικές πρακτικές, προσκαλεί σε ανοιχτή συνάντηση την Τετάρτη 13/12/2023, ώρα 19:30, στο κλειστό γυμναστήριο «Μ. Μερκούρη». Η παρουσία των προσαχθέντων και των νομικών τους συμβούλων είναι σημαντική, διότι θα συζητηθεί ο συντονισμός των περαιτέρω νομικών ενεργειών για την αποκατάσταση των σωματικών και ηθικών βλαβών των φιλάθλων».

Ενόψει του προγραμματισμένου για σήμερα Δ.Σ. της Super League, , η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης δημοσίευσε τη δική της θέση, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της:

«Το πρόβλημα στην παρούσα στιγμή δεν είναι το πρόσωπο του επικεφαλής της Super League, αλλά το θέμα της βίας στα γήπεδα, που βεβαίως και αφορά ΟΛΟΥΣ και όχι μία ομάδα ούτε ένα πρόσωπο. Το θέμα της πρότασης μομφής αυτή τη στιγμή αποπροσανατολίζει το βασικό πρόβλημα, που είναι ΜΟΝΟ η αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στα γήπεδα. Το να ανοίξουμε τώρα τέτοιο ζήτημα όχι μόνο δεν επιλύει το θέμα, αλλά καθιστά την αντιμετώπισή του ακόμη πιο δύσκολη. Κατά τούτο, λοιπόν, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Προτρέπουμε δε όλες τις πλευρές να σταθούν με ψυχραιμία και με ουσιαστικές πράξεις για την πραγματική αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στα γήπεδα».

