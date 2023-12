Τζένιφερ Άνιστον για Μάθιου Πέρι: Ήταν υγιής και ευτυχισμένος

Life

Συγκινημένη η Τζένιφερ Άνιστον στη συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με την Ρις Γουίδερσπουν, κατά την αναφορά της στον Μάθιου Πέρι.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού των «Friends» Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) και η διάσημη ηθοποιός και συμπρωταγωνίστρια του, Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston), μίλησε για εκείνον για πρώτη φορά στο περιοδικό Variety.

«Ήταν χαρούμενος. Ήταν υγιής. Είχε κόψει το κάπνισμα. Ξαναέβρισκε τη φόρμα του. Ήταν ευτυχισμένος, αυτό ξέρω μόνο», είπε συγκινημένη ενώ η συμπρωταγωνίστρια της στο «The Morning Show» Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon) της κρατούσε το χέρι. «Εκείνο το πρωί είχαμε ανταλλάξει μηνύματα. Δεν πονούσε, δεν ζοριζόταν. Ήταν χαρούμενος».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο κόσμος ελπίζει να τον θυμάται «όπως θα ήθελε εκείνος»- έναν άνθρωπο που έζησε καλά και βοήθησε και άλλους.

«Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι ήταν πραγματικά υγιής και προσπαθούσε να είναι υγιής. Προσπαθούσε τόσο σκληρά. Μου λείπει πολύ. Σε όλους μας λείπει. Φίλε, μας έκανε να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια», συνέχισε η σταρ.

Ο Πέρι έφυγε από την ζωή στις 28 Οκτωβρίου σε ηλικία 54 ετών. Ταυτίστηκε με το ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ. στα 236 επεισόδια των «Friends» μαζί με την Άνιστον και τους Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox), Λίζα Κούντροου (Lisa Kudrow), Ματ ΛεΜπλανκ (Matt LeBlanc) και Ντέβιντ Σουίμερ (David Schwimmer).

«Είναι τόσο όμορφο», δήλωσε η Άνιστον για την «έκρηξη» αγάπης από τους θαυμαστές του.

«Ελπίζω να ξέρει ότι τον αγάπησαν με έναν τρόπο που δεν το είχε πιστέψει ποτέ ο ίδιος», πρόσθεσε.

