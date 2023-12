Κοινωνία

Νεκροί Έλληνες - Λιβύη: Μήνυση από τους συγγενείς των θυμάτων

Μήνυση κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων από την τραγωδία στη Λιβύη.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Για τις οικογένειες των τριών Ελλήνων στρατιωτικών και των δύο αδελφών ομογενών διερμηνέων που έχασαν τη ζωή τους, στη Λιβύη ο χρόνος έχει «παγώσει» στις 17 Σεπτεμβρίου. Ντόπιος οδηγός τζιπ ερχόμενος από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έχασε τον έλεγχο προσέκρουσε στο λεωφορείο με τους Έλληνες και ακολούθησε η μοιραία έκρηξη σε επαρχιακό δρόμο της διαδρομής Βεγγάζη - Ντέρνα.

Θα μπορούσε η τραγωδία να έχει αποφευχθεί;

Τα μέτρα ασφάλειας για την ελληνική ανθρωπιστική αποστολή, σε ένα τόσο ασταθές και πολεμικό περιβάλλον, είχαν μελετηθεί λεπτομερώς;

Υπήρξαν λάθη ή παραλείψεις στελεχών των ενόπλων δυνάμεων; Η επιλογή των στελεχών για την αποστολή ήταν η κατάλληλη; Ζητώντας απαντήσεις στη μνήμη των παιδιών τους, οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν μήνυση στο στρατοδικείο Αθηνών.

«Ταυτοχρόνως, το Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας στη Γ.Α.Δ.Α κατ'εντολή του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών διεξάγει τη δική του προκαταρκτική έρευνα και οι δύο αυτές δικογραφίες θα συσχετιστούν και θεωρούμε ότι θα έχουμε πολύ αποκαλυπτικά στοιχεία τα οποία θα ακαταδεικνύουν με πάση σαφήνεια ότι υφίστανται ευθύνες και κατά τη γνώμη μας οι άνθρωποι που φέρουν τις ευθύνες έχουν στολή», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Μορτόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων.

Η Αντιπλοίαρχος Υγειονομικού του πολεμικού ναυτικού Γλυκερία Μεμεκίδου, η Επισμηναγός Υγειονομικού της πολεμικής Αεροπορίας Ευαγγελία Ανδρεαδάκη και ο Αρχιλοχίας πεζικού Γεώργιος Βούλγαρης έχασαν ακαρίαια τη ζωή τους. Μαζί τους και τα αδέλφια 'Αντζελα και Φιλίπ Μανδαλιός, παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας στη Βεγγάζη, που συνόδευαν την αποστολή ως διερμηνείς.

