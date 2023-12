Αθλητικά

BCL: Ο Προμηθέας Πατρών “λύγισε” στην παράταση από την Ντιζόν

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου παρά τις αντιξοότητες ήταν μαχητική και μετέτρεψε τον αγώνα σε δυνατό ντέρμπι από το πρώτο τζάμπολ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ σε όλη την κανονική διάρκεια.

Ήττα δίχως.... συνέπειες υπέστη ο Προμηθέας στην Πάτρα, καθώς το «διπλό» της Ρίτας Βίλνιους που είχε προηγηθεί επί της Οπάβα, του είχε εξασφαλίσει τη συνέχεια του στο Play-In του Basketball Champions League. Οι Αχαιοί «έπεσαν» στην παράταση (63-63κ.α.) με 68-71, απέναντι στην αήττητη του 2ου ομίλου Ντιζόν, με τους Γάλλους να γράφουν το «5 στα 5» και να πανηγυρίζουν την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Στον αντίποδα, η ελληνική ομάδα υποχώρησε στην τρίτη θέση με ρεκόρ 2-3.

Η... πληγή, όπως εξελίχθηκε, των χαμένων βολών (12/24), τα 22 λάθη και οι σημαντικές απουσίες των τραυματιών Χάντερ Χέιλ - Άντονι Κάουαν, δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου να ολοκληρώσει την υπέρβαση, καθώς παρά τις αντιξοότητες ήταν μαχητική και μετέτρεψε τον αγώνα σε δυνατό ντέρμπι από το πρώτο τζάμπολ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ σε όλη την κανονική διάρκεια.

Οι Αχαιοί, μάλιστα, είχαν την ευκαιρία στα 6΄΄ για τη λήξη του 40λεπτου να «αρπάξουν» τη νίκη, αλλά η αστοχία του ΝτεΣόν Στίβενς από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας (μέτρησε 0/2) έστειλε το ματς στο επιπλέον πεντάλεπτο.

Στην παράταση, οι Γάλλοι ήταν πιο συγκεντρωμένοι ξέφυγαν με +3 64-67) στο 42΄ και μέχρι το φινάλε δεν απώλεσαν το προβάδισμα, με τον Άχμαντ Κέιβερ να διαμορφώνει το τελικό 68-71 με 2/2 βολές, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Στην εκπνοή ο Καμ Ρέινολντς είχε την ευκαιρία να στείλει τον αγώνα σε δεύτερη παράταση, αλλά το τρίποντο του βρήκε σίδερο...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Άχμαντ Κέιβερ με (18 πόντους, ενώ από τον Προμηθέα πάλεψε ο Χάιμε Ετσενίκε με 16.

Τα δεκάλεπτα: 13-11, 29-33, 48-48, 63-63 (κ.α.), 68-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ματσόνι, Βούλιτς, Κοζλόφσκις

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 10 (2), Κόφι 3, Φρέιζερ 8, Τζόουνς 9 (1), Ρέινολντς 8 (2), Μπαζίνας, Ετσενίκε 16, Κόνιαρης 6 (1), Στίβενς 8.

ΝΤΙΖΟΝ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Αλίνγκ 2, Κέιβερ 18 (2), Χόλστον 14 (3), Χαντ 5, Λάζιτς 8 (1), Τσικόκο 8, Ντοκοσί 6, Χρόβατ 6 (1), Ονιάνγκ 4.

