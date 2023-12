Πολιτική

Οπαδική βία – Φλωρίδης: Ούτε η Κυβέρνηση ούτε οι ΠΑΕ έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους

«Κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί θα πρέπει να ξαναθυμηθούν τη δουλειά τους», υπογράμμισε ο Υπουργός στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το όλο θέμα της οπαδικής βίας και να επανατοποθετηθούμε απέναντι σε αυτό.

«Ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βρετανία, η οποία όμως χρειάστηκε 30 χρόνια για να πατάξει το φαινόμενο της οπαδικής βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φλωρίδης, υποστήριξε ότι το φαινόμενο δεν είναι αμιγώς αθλητικό. Τις περισσότερες φορές μιλάμε για πολυσχιδή εγκληματική δραστηριότητα», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

«Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και με αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα», είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε, «Η Δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Η αθλητική νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή. Κάποιοι λειτουργοί θα πρέπει να ξαναθυμηθούν τη δουλειά τους. Θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότερες ποινικές διώξεις. Υπάρχουν παράγοντες ομάδων που δυναμιτίζουν το κλίμα με τις εμπρηστικές του δηλώσεις».

«Η μήτρα του προβλήματος είναι το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα υγιές και καθαρό πρωτάθλημα. Οι ιδιοκτήτες των ομάδων θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», είπε ο κ. Φλωρίδης και συμπλήρωσε ότι «τα μέτρα που ελήφθησαν θα επανεξεταστούν μετά από 2 μήνες».

«Οι παρεμβάσεις δεν έχουν αποδώσει. Ούτε η Κυβέρνηση ούτε οι ΠΑΕ έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης και επεσήμανε ότι «ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, είναι αποφασισμένοι να πατάξουν την οπαδική βία».





