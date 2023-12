Οικονομία

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Σκρέκας: χαμηλότερες ή ίδιες τιμές σε σχέση με πέρσι

Τι ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

Έχουμε χαμηλότερες ή ίδιες τιμές σε σχέση με πέρσι για το γιορτινό τραπέζι, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να είναι γεμάτο και για αυτό τον λόγο εντάχθηκαν στο χριστουγεννιάτικο καλάθι απαραίτητα προϊόντα ενώ πρόσθεσε ότι «ήδη οι πρώτες αλυσίδες έχουν αρχίσει και αποστέλλουν τα στοιχεία με τις τιμές των προϊόντων για το γιορτινό καλάθι». Στη συνέχεια, εξήγησε: «Συγκεκριμένα, έχω μπροστά μου τη λίστα από το πρώτο σούπερ μάρκετ, έχουμε το γιορτινό καλάθι από το σούπερ μάρκετ Μασούτης. Μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα, θα έχουν ανακοινωθεί οι τιμές από όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Καταρχήν βλέπουμε ότι έχουμε χαμηλότερες τιμές από πέρσι ή ίδιες τιμές με πέρυσι. Άρα έχουμε ή μηδενικό πληθωρισμό ή έχουμε αρνητικό πληθωρισμό σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Συγκεκριμένα, έχουμε στο αρνίσιο κρέας να είναι μειωμένη η τιμή του κατά 17%. Σήμερα, στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείται το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό, πολύ χαμηλότερα από τα 11,5 ευρώ και τα 12 ευρώ που πωλούνταν το αρνί το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε τη φέτα να είναι στην ίδια τιμή ακριβώς με τα περσινά Χριστούγεννα, έχουμε τη γαλοπούλα να είναι μειωμένη η τιμή της κατά 5%. Έχουμε γαλακτοκομικά προϊόντα επίσης μειωμένα. Έχουμε το γάλα να είναι ελαφρά μειωμένο ή ίδια τιμή με πέρσι ανάλογα με το αν είναι πλήρες ή ελαφρύ η λάιτ, η ζάχαρη είναι ελαφρά μειωμένη, το τσουρέκι και η παραδοσιακή βασιλόπιτα ίδια τιμή με πέρσι. Καμία αύξηση - γιατί το προηγούμενο διάστημα και τις προηγούμενες μέρες άκουσα εκτιμήσεις ότι θα είναι αυξημένο το γιορτινό τραπέζι κατά 20%. Το γιορτινό τραπέζι φέτος και σε ό,τι αφορά το χοιρινό κρέας και σε ό,τι αφορά τη γαλοπούλα και σε ό,τι αφορά το αρνί και σε ό,τι αφορά και τα υπόλοιπα τα οποία είναι απαραίτητα, είναι είτε μειωμένο είτε ίδια τιμή».

Γενικότερα, για την πορεία του πληθωρισμού ο υπουργός τόνισε: «Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα το Νοέμβριο μειώθηκε κατά 10%, δηλαδή από 9,9% που ήταν τον Οκτώβριο μειώθηκε στο 8,9%. Από 9,9% τον Οκτώβριο, μειώθηκε στο 8,9% το Νοέμβριο. Αυτό, βεβαίως, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιον να τον αφήνει ικανοποιημένο, και πολύ περισσότερο εμάς. Γι' αυτό και η προσπάθεια της κυβέρνησης να μειωθούν οι τιμές στα ράφια είναι σημαντική. Πώς προσπαθούμε να το πετύχουμε αυτό; Μέσα από τις πρωτοβουλίες "μόνιμη μείωση τιμής". Σήμερα, έχουμε στα σούπερ μάρκετ 1.286 προϊόντα που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι απορρυπαντικά, είτε είναι καθαριστικά, είτε είναι προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τα οποία διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές, τουλάχιστον 5% για τους επόμενους έξι μήνες, που σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία έχουν ανάγκη, τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατηγορίες και αυτά τα 1.286 προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό βοηθάει την αποκλιμάκωση. Επίσης, πρέπει να πω και το εξής: ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει να ενδυναμώσουμε τον καταναλωτή, γιατί και η καταναλωτική συμπεριφορά βοηθάει στο να έχουμε αποπληθωρισμό. Δηλαδή, όταν επιλέγει ο καταναλωτής να αγοράσει ένα προϊόν το οποίο είναι ποιοτικό, είναι καλό, αλλά σε φθηνότερη τιμή από κάποιο άλλο αυτό τονώνει τον ανταγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό; Μειώνει, τραβάει τις τιμές των προϊόντων προς τα κάτω».

«Γι αυτό και εμείς έχουμε τον e- Καταναλωτή. Πριν ξεκινήσει κάποιος να πάει στο διπλανό κατάστημα να ψωνίσει τα προϊόντα που θέλει, μπορεί να κάνει μια διερεύνηση και να δει πού μπορεί να αγοράσει φθηνότερα τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Δηλαδή, ποια αλυσίδα έχει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων, έχουμε συνήθως δύο ή τρία καταστήματα σούπερ μάρκετ διαφορετικών εταιρειών. Άρα με τον e- Καταναλωτή μπορούμε να δούμε αυτά πού θέλουμε να αγοράσουμε, πού θα τα βρούμε φθηνότερα και να πάμε εκεί να προμηθευτούμε. Αυτό βοηθάει» υπογράμμισε.

Ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για τα αδιαφανή πιστωτικά σημειώματα

Ο υπουργός τόνισε, σχετικά με τους ελέγχους, ότι «επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, συστήθηκε το 2020 η ΔΙΜΕΑ, η διυπηρεσιακή μονάδα ελέγχου αγοράς. Πριν, δεν υπήρχε τέτοια μονάδα, τέτοια υπηρεσία επικεντρωμένη στους ελέγχους της αγοράς. Έχουμε επιβάλει - μόνο φέτος - πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα κατά της αισχροκέρδειας. Έχουμε εισπράξει ή έχουμε βεβαιώσει μέχρι τώρα το 60 με 70% και το υπόλοιπο, εάν δεν εισπραχθεί μετά από την παρέλευση δύο μηνών, βεβαιώνεται στην εφορία και εισπράττεται. Όλα τα πρόστιμα εισπράττονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ήδη κατέθεσα και στη Βουλή τα αποδεικτικά από μεγάλες εταιρείες που πήγαν και πλήρωσαν το ένα εκατομμύριο ή τις 700.000 ευρώ, τα οποία τους επιβλήθηκαν επειδή παραβίαζαν το νόμο για την αισχροκέρδεια. Θα συνεχίσουν οι έλεγχοι και για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Αυτό το οποίο αναφέρεται, το γεγονός δηλαδή να έχουμε πιστωτικά σημειώματα, να έχουμε εκπτώσεις οι οποίες δίνονται με αδιαφανή τρόπο στα σούπερ μάρκετ, είναι κάτι το οποίο βγήκαμε και το αναδείξαμε εμείς ως κυβέρνηση πριν δύο μήνες και εγώ προσωπικά, και όχι μόνο. Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή νομοθετική ρύθμιση. Είναι μια μεταρρύθμιση, ιδίως εκείνες τις κατηγορίες όπου το ποσοστό αυτών των αδιαφανών πιστωτικών σημειωμάτων μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, όπου θα βάλουμε επιτέλους ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει και θα προσφέρει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ και στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται οι τιμές στα ράφια».

«Δεν θα επιτρέψουμε η ελληνική αγορά να γίνει ξέφραγο αμπέλι»

«Δεν θα επιτρέψουμε την αναρχία στην αγορά. Δεν θα επιτρέψουμε η ελληνική αγορά να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Θα ελέγχουμε την αγορά για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για παραπλανητικές εκπτώσεις, για αθέμιτη κερδοφορία και αισχροκέρδεια μέχρι τελικά όλοι να προσαρμοστούν με το νόμο και όλοι να αντιληφθούν ότι τα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα ταλανίζονται κάτω από την ακρίβεια υπό την πίεση των πληθωριστικών δυστυχώς αυτών τάσεων και θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές στα ράφια» υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

«Το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας έχει αρχίσει και αυξάνεται»

Επίσης ο υπουργός ανέφερε ότι «το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας έχει αρχίσει και αυξάνεται. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα 10 -15 χρόνια, όπου το εισόδημα της οικογένειας ελληνικής μειωνόταν δραστικά και μειωνόταν όχι μόνο επειδή μειωνόταν μισθός αλλά επειδή χάνανε και τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Σήμερα, έχουμε δημιουργήσει, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τετρακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εκεί που σε μια οικογένεια δούλευε ένας ή κανένας, τώρα μπορεί να δουλεύει ένας, δύο ή τρία μέλη της οικογένειας. Αυτό αυξάνει το εισόδημα της οικογένειας επειδή έχουν βρει δουλειά άνθρωποι που δεν εργάζονταν πριν. Από εκεί και πέρα, για τους ήδη εργαζόμενους έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά μέσα από την ανάπτυξη και αυτό δεν είναι αυτονόητο, καταρχήν ο μέσος όρος της ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι τέσσερις φορές χαμηλότερος από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία. Αυτό λοιπόν οδηγεί τους μισθούς σταδιακά προς τα πάνω. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα που έχουμε. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα, είτε είναι ρυθμιστικά είτε είναι ελεγκτικά για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια».

Το καλάθι του Άι Βασίλη

Για το «καλάθι του Άι Βασίλη» που έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι «περιλαμβάνει παιχνίδια από όλες τις κατηγορίες που βρίσκουμε σε ένα κατάστημα που εξειδικεύεται σε πώληση παιχνιδιών. Υπόχρεοι είναι όλες οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά προαιρετικά μπορούν και μικρότερα καταστήματα να κάνουν το δικό τους καλάθι παιχνιδιών και να το προσφέρουν στους πελάτες τους».

