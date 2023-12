Αθλητικά

Κύργιος: Είμαι εξαντλημένος από τους τραυματισμούς και τις επεμβάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ελληνοαυστραλός τενίστας έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα επίσημο αγώνα τον τελευταίο χρόνο και δεν θα δώσει το «παρών» ούτε στο προσεχές Australian Open.

-

«Εάν ήταν στο χέρι μου, δεν θα ήθελα πολύ να παίζω πια, για να είμαι ειλικρινής», υποστήριξε ο Νικ Κύργιος, τονίζοντας ότι είναι «εξαντλημένος» από τρεις επεμβάσεις τα τελευταία χρόνια.

Ο -ελληνικής καταγωγής- Αυστραλός τενίστας, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο τον περασμένο Ιανουάριο και στην συνέχεια ανέβαλε την επιστροφή του στο Wimbledon, ένα τουρνουά στο οποίο ήταν φιναλίστ το 2022 εναντίον του Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς υπέστη ρήξη συνδέσμου στον καρπό.

Από το τουρνουά του Τόκιο τον Οκτώβριο του 2022 (ήττα στον προημιτελικό από τον Τέιλορ Φριτς), ο 28χρονος πρωταθλητής, έχει παίξει μόνο έναν αγώνα (ήττα τον Ιούνιο του 2023 στη Στουτγάρδη από τον Κινέζο Γιμπίνγκ Βου) και πρόσφατα δήλωσε ότι δεν θα λάβει μέρος στο Australian Open, που θα φιλοξενηθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο, στην Μελβούρνη.

«Είμαι εξαντλημένος, κουρασμένος. Έπρεπε να υποβληθώ σε τρεις επεμβάσεις», τόνισε ο Κύργιος μιλώντας στο podcast «On Purpose with Jay Shetty» και πρόσθεσε: «Πάντα ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά δεν θέλω να υποφέρω. Εάν ήταν στο χέρι μου, δεν θα ήθελα να παίξω άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει να συνεχίσω, έχω πολλά ακόμα να δώσω, αλλά δεν θέλω να παίζω πια. Όταν σηκώνομαι, δεν μπορώ να κάνω ένα βήμα χωρίς να πονέσω. Θέλω να παίξω μόνο για άλλα δύο χρόνια, να επιστρέψω στην κορυφή και να φύγω όταν θέλω. Δεν θα ήθελα να κάνω άλλη μια εγχείρηση ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι μπορώ να έχω δύο καλά χρόνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Ενδοοικογενειακή βία – Ηράκλειο: Παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα κι επιτέθηκε στην πρώην σύζυγο του

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου