Θεσσαλονίκη: “Δώρο ζωής” σε 6 ανθρώπους έκανε με τον θάνατό του νεαρός

Χαρίζει ζωή με τον θάνατό του 33χρονος από τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Δώρο ζωής σε έξι συνανθρώπους μας προσφέρει με τον θάνατό του ένας 33χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος, η οικογένεια του νεαρού, με μεγαλοψυχία πήρε την απόφαση της δωρεάς των οργάνων του.

Η διαδικασία λήψης των οργάνων που κρίθηκαν κατάλληλα ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023. Ομάδα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου έκανε τη λήψη της καρδιάς του 33χρονου, η οποία θα χτυπά πλέον, μετά τη μεταμόσχευση που θα πραγματοποιηθεί, σε κάποιον συμβατό λήπτη.

Παράλληλα, η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αφαίρεση των νεφρών και του ήπατος, τα οποία θα αξιοποιηθούν για μεταμόσχευση σε ασθενείς οι οποίοι περιμένουν το αντίστοιχο μόσχευμα, προσδοκώντας να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους. Τους κερατοειδείς του δότη έλαβε η ομάδα μεταμοσχεύσεων της Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και τις επόμενες μέρες θα προγραμματιστούν οι μεταμοσχεύσεις.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες της τόσο προς την οικογένεια του δωρητή για την προσφορά, όσο και προς όλες τις ιατρικές ομάδες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαδικασίες της δωρεάς, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Γραφείου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

