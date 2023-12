Πολιτισμός

Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο από την απώλεια ενός εμβληματικού καλλιτέχνη.

-

Πέθανε ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, σύμφωνα με το enikos.gr.

Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1938 στην Αθήνα και σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης.

Στο θέατρο είχε εμφανιστεί σε παραστάσεις όπως Έγκλημα και Τιμωρία, Ο θάνατος του εμποράκου, Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν και Το τίμημα. Στον κινηματογράφο έπαιξε σε ταινίες όπως Ξύπνα Βασίλη, Η ωραία του κουρέα, Ένας ιππότης για τη Βασούλα και Το βλέμμα του Οδυσσέα. Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε τη δεκαετία του ’70 στην τηλεοπτική σειρά Εκείνος κι εκείνος.

Έχει κερδίσει το Α’ Βραβείο Ανδρικού ρόλου Καρόλου Κουν και το βραβείο «Αιμίλιος Βεάκης».

Επίσης, είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων (1974-1986) και αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ.

Ήταν παντρεμένος και έχει δύο κόρες, την Ιωάννα, που είναι σκηνοθέτιδα, και την Ελένη, που είναι ζωγράφος.

Έχει δηλώσει πως είναι αριστερός, αλλά δεν πρόσκειται σε κάποιο κόμμα.

Τον Ιανουάριο του 2020, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω" με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την καλλιτεχνική διαδρομή του, την κουμπαριά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Κάρολο Κουν και την μακρά πορεία των 60 χρόνων στο θέατρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί με τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο

Αθήνα – Δημοτική Αστυνομία: ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημότη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” ένα ταξί