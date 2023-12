Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 50χρονης: προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης των σκύλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 37χρονος ιδιοκτήτης σκύλων μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

-

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια, ο 37χρονος ιδιοκτήτης των τριών σκύλων που επιτέθηκαν μέχρι θανάτου στην 50χρονη, το μεσημέρι την περασμένης Κυριακής, στη Νεοχωρούδα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εισαγγελέας και ανακρίτρια ομόφωνα έκριναν ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Ο 37χρονος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, η οποία του αποδίδεται, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη του για τον χαμό της γυναίκας. Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο ίδιος φέρεται να επέμεινε ότι τα σκυλιά άνοιξαν μία μικρή τρύπα στον συρμάτινο φράχτη, περίπου 30 εκατοστών, απ' όπου διέφυγαν, χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί το παραμικρό. Κατά πληροφορίες, επισήμανε ότι τα σκυλιά ήταν εκπαιδευμένα κι ότι δεν είχαν εκδηλώσει κατά το παρελθόν επιθετικά συμπεριφορά.

Οι ισχυρισμοί του ωστόσο δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή που του «έδειξαν» τον δρόμο για τις φυλακές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολοκατύτωμα Καλαβρύτων: Το χρονικό του ναζιστικού εγκλήματος

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου