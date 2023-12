Οικονομία

Συντάξεις, Επιδόματα και Δώρα: Όλες οι πληρωμές του Δεκεμβρίου

Τι θα περιμένουν να δουν στους λογαριασμούς τους συνταξιούχοι, δικαιούχοι επιδομάτων και εργαζόμενοι τον τελευταίο μήνα του χρόνου.

Μήνας εκτεταμένων πληρωμών ο Δεκέμβριος για το Δημόσιο αλλά και τους ιδιώτες εργοδότες, καθώς το τέλους του έτους έρχεται μαζί με την αναγκαιότητα για επιπλέον οικονομική ενίσχυση των πολιτών.

Όπως μεταδίδει αναλυτικά η οικονομική συντάκτρια του ΑΝΤ1 Ηρώ Ράντου, οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο μήνα θα έχουν ως εξής:

Α Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου:

το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων (€150),

Β Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου:

οι αυξημένες κατά 3% κύριες συντάξεις Ιανουαρίου του e-ΕΦΚΑ προς μη-μισθωτούς, δηλαδή των πρώην κλάδων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ,

οι αυξημένες κατά 3% κύριες συντάξεις Ιανουαρίου του e-ΕΦΚΑ που εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2017 και μετά και

οι επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου του e-ΕΦΚΑ πλην του πρώην κλάδου Δημοσίου,

Γ Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου:

το Επίδομα Προσωπικής Διαφοράς το οποίο θα ανέρχεται σε 200 ευρώ για συντάξεις έως και 700 ευρώ, σε 150 ευρώ για συντάξεις έως και 1.100 ευρώ και σε 100 ευρώ για συντάξεις έως και 1.600 ευρώ,

Δ Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου:

οι αυξημένες κατά 3% κύριες συντάξεις Ιανουαρίου του e-ΕΦΚΑ προς τους συνταξιούχους των πρώην κλάδων ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τραπεζών και Δημοσίου και

οι επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου του e-ΕΦΚΑ του πρώην κλάδου Δημοσίου,

Ε Μέχρι και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου:

το Δώρο Χριστουγέννων των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και

Στ Μέχρι και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου:

όλα τα Τακτικά και Έκτακτα Επιδόματα ΟΠΕΚΑ και

το Επίδομα Θέρμανσης για αγορές καυσίμων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αποδεδειγμένα μέχρι και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου.

