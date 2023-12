Life

Χριστούγεννα στο Πεδίον του Άρεως - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων από τις στο Πεδίον του Άρεως για μικρούς και μεγάλους.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους διοργανώνει και φέτος η Περιφέρεια Αττικής στο Πεδίο του Άρεως, από τις 21 Δεκεμβρίου, με κεντρικό σύνθημα «Το αστέρι ψάχνω να βρω το φωτεινό».

Σε μήνυμά του ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, καλεί τον κόσμο «να κάνει Χριστούγεννα στο πάρκο της καρδιάς μας. Το Πεδίον του Άρεως, το οποίο είναι πλέον αναγεννημένο, φιλόξενο και ασφαλές».

Το πάρκο μας, προσθέτει περιφερειάρχης, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα μητροπολιτικά πάρκα της Ευρώπης. Είναι το πάρκο των πολιτών της Αθήνας, «το δικό σας πάρκο, το οποίο σας περιμένει με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τις 21 Δεκεμβρίου έως και την 1η Ιανουαρίου για όμορφες και χαρούμενες χριστουγεννιάτικες στιγμές».

Η συμμετοχή του κοινού στις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη, θα διεξαχθούν στα πλάτωμα Οικονομίδη και έχουν ως εξής :

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

17:30-19:00 Εορταστική συναυλία με τον Μπάμπη Τσέρτο και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Μαζί τους η Ειρήνη Τουμπάκη, η Νάντια Καραγιάννη και ο Νίκος Καραγιάννης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:00-12:00 «Λιακάδες», αισθητηριακό & εικαστικό εργαστήριο για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

11:00-12:00 Μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου.

11:30-13:00 «Μαγνητικά πεδία», εικαστικό παιχνίδι για παιδιά 6-11 ετών & γονείς.

12:30-13:30 Μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείου Αθηνών.

17:30-19:00 Συναυλία με τον Γιώργο Ζορμπά, την Μαρία Κατινάρη και τον Λάμπρο Καρελά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:30-12:30 Χορωδία Περιφέρειας Αττικής με τον τενόρο Χάρη Βασιλάκη.

13:00-14:00 Παιδική κουκλοθεατρική παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», από την ομάδα Αφού.

14:00-14:45 Παράσταση χορού από τις μαθήτριες της «Edmea Dance Academy».

15:00-16:00 «Χριστούγεννα με τον Salvador Dali», εικαστικό Εργαστήριο για παιδιά 6-12 ετών.

17:30-19:00 «The Swingin' Cats Big Band» με τον Γιώργο Ζερβό και την Αλεξάνδρα Σιετή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:30-12:30 «Λιακάδες», εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 6-11 ετών.

13:00-14:00 Παιδική θεατρική παράσταση «Καρυοθραύστης», από την Ομάδα Τόπι.

15:00-16:00 Μουσική παράσταση «Τα δικά μας Χριστούγεννα».

17:30-19:00 «Marios Strofalis Quartet & Ειρήνη Τουμπάκη».

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:30-12:30 Μουσική παράσταση «Broadway Christmas», με τον Γιώργο Χουσάκο και την Σεμέλη Σακελλαρίου.

13:00-14:00 Μουσική παράσταση «Η κλασσική μουσική αλλιώς» με τους Pivert Chamber Jazz Trio και τον Γιώργη Χριστοδούλου.

ΤΡΙΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:30-12:30 «Bubble Performing by Petite Marguerite».

13:00-14:00 «Δέντρα ευχών», εργαστήριο για παιδιά 6-12 ετών.

14:30-15:30 «Περιπατητικά παραμύθια στο πάρκο»: Καλλιτεχνική περιήγηση - παιχνίδι στο Πεδίο του Άρεως για παιδιά 6-11 ετών με τους γονείς τους.

17:30-19:00 Ροκ από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα με τους Musion.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:30-12:30 «Περιπατητικά παραμύθια στο πάρκο»: Καλλιτεχνική περιήγηση - παιχνίδι στο Πεδίο του Άρεως για παιδιά 6-11 ετών με τους γονείς τους.

13:00-14:00 Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Αδέσποτα», από την Ομάδα Hippo.

14:00-15:00 «Bubble Performing by Petite Marguerite».

17:30-19:00 Μουσική παράσταση «Άρχισαν τα όργανα». Επιμέλεια: Γιώργος Κωτσίνης.

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:30-12:30 «Χριστούγεννα με τον Salvador Dali», εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 6-12 ετών.

13:00-14:00 «Περιπατητικά παραμύθια στο πάρκο»: καλλιτεχνική περιήγηση - παιχνίδι στο Πεδίο του Άρεως για παιδιά 6-11 ετών με τους γονείς τους.

14:00-15:00 Παιδική θεατρική παράσταση «Γκριμ και Γκριμ», από την Ομάδα Τόπι.

17:30-18:30 «Περπατώντας στο πάρκο»: καλλιτεχνική audioguided περιήγηση στο Πεδίο του Άρεως για ενήλικες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:30-12:30 «Bubble Performing by Petite Marguerite».

13:00-14:00 Παιδική θεατρική παράσταση «Αίσωπος φτου και βγαίνω», από την Ομάδα Τόπι.

14:30-15:30 «Περιπατητικά παραμύθια στο πάρκο»: καλλιτεχνική περιήγηση - παιχνίδι στο Πεδίο του Άρεως για παιδιά 6-11 ετών με τους γονείς τους.

17:30-19:00 Μουσική παράσταση «Ο Αττίκ στο Παρίσι», με τον Γιώργη Χριστοδούλου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11:30-12:30 Χορωδία Περιφέρειας Αττικής

11:30-12:30 «Περιπατητικά παραμύθια στο πάρκο»: Καλλιτεχνική περιήγηση - παιχνίδι στο Πεδίο του Άρεως για παιδιά και τους γονείς τους.

13:00-14:00 Παιδική θεατρική παράσταση «Μπάμπουσκα», από το Θέατρο Ρετρό.

14:30-15:30 «Eίμαστε μαζί», εικαστικό εργαστήριο συλλογικής δημιουργίας για παιδιά 6-12 ετών.

17:30-18:30 «Περπατώντας στο πάρκο»: καλλιτεχνική audioguided περιήγηση στο Πεδίο του Άρεως για ενήλικες.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

13:00-14:00 Παιδική θεατρική παράσταση «Το αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά». Κείμενο: Γιώργος Φρατζεσκάκης | Τραγούδια: Σταύρος Κουγιουμτζής.

14:30-15:30 «Bubble Performing by Petite Marguerite».

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

11:30-12:30 «Bubble Performing by Petite Marguerite».

13:00-14:00 Μουσική παιδική παράσταση «Ζωολογικός Ήχος», με τον Γιώργη Χριστοδούλου.