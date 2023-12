Οικονομία

Αυτοψία ΑΝΤ1 στη Μύκονο: “Οργιάζουν” οι παράνομες οικοδομές μετά το τέλος της σεζόν (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 και ο Τάσος Τέλλογλου ταξίδεψαν στη Μύκονο, όπου μετά το τέλος της σεζόν, η παράνομη δόμηση βρήκε τον…ρυθμό της.

Του Τάσου Τέλλογλου

H σεζόν στον «νησί των ανέμων» τελείωσε πριν από ένα μήνα. Οι παραλίες και τα σοκάκια του νησιού άδειασαν .Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν όμως στη Μύκονο και τα σφυριά… χτυπάνε ακόμα .

Κάποιες οικοδομές, όπως εκείνες που βρίσκονται πολύ κοντά στο φράγμα του Μαραθιού ,κάτι που απαγορεύεται, φυλάσσονται από τσιλιαδόρους. Σε άλλες πάλι που έχουν νόμιμες άδειες οι εργασίες είναι ασταμάτητες με αποτέλεσμα πλαγιές ολόκληρες του νησιού να μοιάζουν με συνοικίες της Αθήνας. Η οικοδομική δραστηριότητα δεν φαίνεται να σταματάει ποτέ στο νησί των ανέμων .

Και αυτό εξηγείται: η αξία της γης - ακόμη και εκείνης που θα χτιστεί παράνομα - έχει εκτοξευθεί.

Ο καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης Πάρις Τσαρτας εξηγεί ότι ίσως δεν φτάνει μια διάταξη για να ανακοπεί αυτή η φρενίτιδα της κατασκευής που συχνά είναι συνώνυμη με την καταστροφή

«Με αυτές τις τιμές της γης είναι δύσκολο να σταματήσεις ακόμα και εκείνο που είναι παράνομο», τονίζει ο καθηγητής, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο νεοκλεγμένος δήμαρχος Μυκόνου θέλει τώρα σύμφωνα με όσα μας είπε να εξετάσει τις 70 σοβαρές καταγγελίες που παρέλαβε ο προκάτοχός του και σκοπεύει να ζητήσει ενίσχυση της πολεοδομικής υπηρεσίας για να τα βγάλει πέρα.

Μερικές είναι εκκρεμότητες 20ετίας .Όπως αυτή της Νατάσσας Καμμή .Η κυρία Καμμή είδε βράχια να προσγειώνονται γύρω από το σπίτι της στη στέγη του γείτονα όταν μια εκσκαφή κατέστρεψε βράχια που απαγορεύεται να χτυπηθούν με σφυρί για να κτισθεί μια βίλλα με πισίνα σε ένα βραχώδες σύμπλεγμα πάνω από το λιμάνι της Μυκόνου. Ό,τι σταμάτησε να γίνεται το 2004 ξανάρχισε το 2023 στα ίδια βράχια στο ίδιο σημείο .

«Η πολεοδομία διέκοψε την οικοδομή και ζήτησε να φτιαχτεί προστατευτικός τοίχος αλλά αυτός δεν μπορεί να με προστατεύσει από το βουνό», λέει η Νατάσσα Καμμή.

Καθώς η γη δεν φτάνει οι χειριστές των σφυριών σπάζουν τα βράχια για να δημιουργήσουν χώρο για εκσκαφή .Μετά τα βράχια πέφτουν στα κεφάλια εκείνων που έχουν κτίσει χαμηλότερα .Σε αυτή τη σχέση στο τέλος όλοι βγαίνουν χαμένοι.

