Μύκονος: Κατεδάφιση σε διάσημο κλαμπ στην Ψαρρού (βίντεο)

Το διασημότερο παραλιακό κέντρο της Μυκόνου κατεδαφίζει παράνομα κτίσματά του.

Κτίσματα διάσημου κλαμπ στην Ψαρρού κατεδαφίζονται από το πρωί της Πέμπτης, στη Μύκονο.

Πρόκειται για ένα κτίσμα 30τμ, δύο κοντέινερ και δύο δεξαμενές που είχαν κριθεί παράνομες. Η κατεδάφιση γίνεται με πρωτοβουλία της ίδιας της επιχείρησης. Το υπουργείο Περιβάλλοντος με απόφασή του έχει δώσει την εναλλακτική λύση στις επιχειρήσεις στις οποίες οι επιθεωρητές είχαν εντοπιστεί αυθαίρετα κτίσματα στην αυτόβουλη κατεδάφιση: δηλαδή οι επιχειρήσεις από την τσέπη τους να πληρώσουν την απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών, ώστε να έχουν μια εύνοια ως προς τις κυρώσεις.

Το κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εντόπισε τις εξής αυθαιρεσίες: 1) Κατασκευή σε εξέλιξη διώροφου κτηρίου επιφάνειας 520 τετραγωνικών μέτρων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας Ψαρρούς και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού με τμήματα του κτηρίου να βρίσκονται εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας.

Να σημειωθεί ότι το κτήριο είχε δηλωθεί προς «τακτοποίηση» στο νόμο για τα αυθαίρετα (δηλαδή ως ανεγερθέν… προ του 2011), ωστόσο όπως παρατηρούν οι επιθεωρητές χτίζεται ακόμα (και προφανώς η δήλωση υπαγωγής δεν ταυτίζεται με τη σημερινή του εικόνα). Κατά την ημερομηνία ελέγχου το κτήριο βρίσκονταν στη φάση κατασκευής υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

2) Κατασκευή σε εξέλιξη κτηρίου με χρήση τουαλέτας (39 τμ) εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού. Και για αυτό το κτήριο υπήρχε δήλωση «τακτοποίησης» (ως ανεγερθέν προ του 2011). Κατά την ημερομηνία ελέγχου το κτήριο βρίσκονταν στην φάση κατασκευής υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

3) Τοποθέτηση κοντέινερ 23,5 τμ (χωρίς άδεια, που απαιτείται ανεξάρτητα με το αν αυτά δεν είναι μόνιμη κατασκευή) εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τον αιγιαλό.

4) Τοποθέτηση τεσσάρων κυλινδρικών δεξαμενών ύψους 2,2 μέτρων και ακτίνας 0,5- 1,7 μέτρων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τον αιγιαλό.

Πηγή: mykonoslive.tv

