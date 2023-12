Κοινωνία

Σπάτα: Τροχαίο με νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου στη λεωφόρο Σπατών - Αρτέμιδος. Πώς συνέβη η τραγωδία. Εικόνες - σοκ από τον τόπο του δυστυχήματος.

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε το πρωί της Πέμπης στη Λεωφόρο Σπάτων - Αρτέμιδος.

Ειδικότερα, έγινε σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην Λεωφόρο Σπάτων, κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου στα Σπάτα, όταν για άγνωστη αιτία το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το άλλο αυτοκίνητο.

Τραγικός απολογισμός του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ατόμων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και δύο ασθενοφόρα, ενώ άνδρες της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα από ΕΙΧ οχήματα, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, επί της λεωφόρου Κων. Καραμανλή στον δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 14, 2023

