Σπάτα - Μετωπική σύγκρουση: Πώς συνέβη το φρικτό δυστύχημα (εικόνες)

Ποια ήταν η αιτία που ένα από τα δύο οχήματα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα οφηγώντας δύο ανθρώπους στο θάνατο.

Δύο άνθρωποι νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε γύρω στις 08.00 την Πέμπτη το πρωί στα Σπάτα, επί της λεωφόρος Σπάτων – Αρτέμιδας, στο ύψος της βόρειας πύλης του αεροδρομίου. Η σύγκρουση των δυο αυτοκινήτων ήταν μετωπική και οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικές και αποκαλυπτικές.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έσκασε το λάστιχο στο ένα αυτοκίνητο, το οποίο “καβάλησε” το διάζωμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το άλλο αυτοκίνητο.

Τραγικός απολογισμός του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ατόμων, ενός νεαρού 25 ετών και μιας γυναίκας περίπου 50 ετών. Ο νεαρός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ η 50χρονη απεγκλωβίστηκε νεκρή.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και δύο ασθενοφόρα, ενώ άνδρες της Τροχαίας ρύθμισαν την κυκλοφορία για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από το σημείο.

