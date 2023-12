Life

“ΑΡΕΝΑ”: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολαύστε το τελειότερο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο να... δίνει συνέντευξη στη Μαρία Αναστασοπούλου!

-

Έναν μοναδικό τρόπο να μας εξοικειώσουν με τον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ρομποτικής επέλεξαν τα στελέχη της επιτυχημένης εκπομπής «ΑΡΕΝΑ» του ΑΝΤ1 την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Μαρία Αναστασοπούλου διερωτώμενη για το πόσο κοντά στην ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να προσεγγίσει ένα ψηφιακό ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, αποφάσισε… να του πάρει συνέντευξη!

Έτσι η «ΑΡΕΝΑ» ταξίδεψε στην Μ. Βρετανία και συνάντησε την Αμίκα, το πιο εξελιγμένο ρομπότ Α.Ι. του είδους του και συνομίλησε μαζί του, ενώ τον δικό του χαιρετισμό στην Ελλάδα έδωσε και το καλύτερο ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Ιαπωνία.

Άλλα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η μοναδική αυτή εκπομπή ήταν:

Τα επιχειρήματα ειδικών επιστημόνων οι οποίοι θέτουν σοβαρούς προβληματισμούς για την εξέλιξη του Α.Ι. και απαντούν αν πρέπει να μπει προσωρινό «φρένο» στην έρευνα μέχρι να τεθούν όρια βιοηθικής.

και απαντούν Οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιβαρυντικά και οι τομείς στους οποίους μπορεί πραγματικά να μας ωφελήσει.

οι τρόποι με τους οποίους και οι τομείς στους οποίους Το αν κινδυνεύουν άμεσα επαγγέλματα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και κατά πόσο μπορεί να αντικαταστήσει ακόμα και την ανθρώπινη φαντασία και δημιουργικότητα.

και κατά πόσο Τέλος, το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί, κάποια στιγμή, να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν τη δυνατότητα να της βάλουν πια όρια.

Απαντήσεις έδωσαν ειδικοί καθηγητές από όλο τον κόσμο, αλλά και τα ίδια τα ρομπότ, ενώ στην εκπομπή παρενέβη ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Έλληνας καθηγητής του ΜΙΤ και επικεφαλής της συμβουλευτικής επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα.

Απολαύστε το σχετικό βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Γκιουλέρ: Θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα, αλλά...

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Βοτανικός: Νεκρός μετά από φωτιά σε αποθήκη