Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης: Προτεραιότητα οι πόροι για τη μετανάστευση

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας», είπε ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες

Την ανάγκη εξασφάλισης περισσότερων πόρων για το μεταναστευτικό καθώς και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιδράσεις ώστε ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας».

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού

«Η Σύνοδος Κορυφής καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πρώτο ζήτημα στην ατζέντα μας θα είναι το θέμα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης. Η Ελλάδα στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διεύρυνση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ελπίζω κι εύχομαι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιδράσεις ώστε ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ταυτόχρονα, θα συζητήσουμε και την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους για κρίσιμες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είναι δεδομένο ότι όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις χρηματοδότησης στα πλαίσια του προηγούμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, των αποφάσεων που πήραμε πριν από τρία χρόνια, δεν είχαμε υπόψιν μας την αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων και την ανάγκη να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, είναι απολύτως απαραίτητο να προστεθούν πόροι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να προσθέσουμε περαιτέρω πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. H Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας να πειστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία να αποτυπώνουν από τη μία την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, από την άλλη όμως να αποτυπώσουμε και την αυξανόμενη ανησυχία μας για τις σημαντικότατες απώλειες αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να διατυπώσει μία ενιαία θέση για ένα ζήτημα το οποίο, εξάλλου, αφορά την άμεση γειτονιά μας, αφορά τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο Ντουμπάι, στα πλαίσια της COP28. Η διατύπωση η οποία επιτεύχθηκε για μία μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η Ελλάδα θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, αυξάνοντας σημαντικά τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και χαιρόμαστε που καταφέραμε, έστω και την τελευταία στιγμή, η παγκόσμια κοινότητα να πετύχει μία πολύ σημαντική συμφωνία για το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων την πάγια θέση της Ελλάδας ότι το θέμα ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντη Μπελέρη και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά θέμα σεβσσμού του κράτους Δικαίου, που αποτελεί την κορωνίδα της ενταξιακής διαδικασίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ειλικρινή διάθεση της Ελλάδας να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας υπήρξε και παραμένει απ'τους πρωτεργάτες της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει σταθερά και αταλάντευτα την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο των κριτηρίων που θέτει η ΕΕ και τα οποία είχε συνδιαμορφώσει ως Κυβέρνηση, τόσο σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών όσο και με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ιουνίου 2019 που αναφέρονται ρητά στην προστασία των μειονοτήτων, των περιουσιακών τους δικαιωμάτων και δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού.

Δυστυχώς η Ελλάδα αντί για συγκροτημένη στρατηγική στα Βαλκάνια προωθεί την πολιτική Μητσοτάκη που προτεραιοποιεί τα μικροπολιτικά του συμφέροντα και τις εσωκομματικές του ισορροπίες και όχι τα συμφέροντα και τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

Ο κ Μητσοτάκης, από τη μία καλεί την ΕΕ να εντάξει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε λιγότερο από δέκα χρόνια, από την άλλη πάλεψε λυσσαλέα τη Συμφωνία των Πρεσπών που ξεπάγωσε αυτήν την προοπτική και δεν τολμάει να κυρώσει τρεις τεχνικές συμφωνίες εδώ και πέντε χρόνια. Από τη μία κάνει χωρίς όρους προεκλογικές φιέστες στήριξης του Αλβανού Πρωθυπουργού μπροστά στη μειονότητα πριν τις αλβανικές αυτοδιοικητικές εκλογές, από την άλλη επιχειρεί να αξιοποιήσει επικοινωνιακά το σοβαρό ζήτημα κράτους δικαίου που δημιουργήθηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές με τη σύλληψη Μπελέρη, για να ενισχύσει την εικόνα του.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει (όπως τονίζει και στο Πρόγραμμά του) την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ είναι υπέρ της χορήγησης καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Γεωργία. Στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική αυτών των χωρών, πάντοτε στη βάση των σχετικών ευρωπαϊκών κριτηρίων ιδιαίτερα δε για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τονίζει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική τους συμβάλλει στην ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής, σε αντίθεση με την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.

Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει την προσπάθεια για αύξηση των κονδυλίων στους τομείς της μετανάστευσης και της πολιτικής προστασίας. Υποστηρίζει τη διαμόρφωση νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, καθώς και την εξαίρεση των κονδυλίων για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και την αποζημίωση των πληγέντων, από τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας" αναφέρει στην ανακοίνωσή του.





