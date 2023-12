Πολιτισμός

Γιώργος Τόλιος - Τρύπες: Έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ του συγκροτήματος

Θρήνος στο χώρο της μουσικής για την απώλεια ενός από τους πιο ιστορικούς ντράμερ της νεότερης ελληνικής μουσικής.

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Γιώργος Τόλιος, ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος Τρύπες, σκορπώντας θλίψη στους οικείους και τους θαυμαστές τους.

Η είδηση του θανάτου του μουσικού έγινε γνωστή μεταξύ φίλων του από τη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε.

Ο Γιώργος Τόλιος ήταν ο ντράμερ του συγκροτήματος Τρύπες από τους πρώτους κιόλας δίσκους του συγκροτήματος που μεσουράνησε από τη δεκαετία του 1990, ενώ το ίδιο διάστημα ο αδερφός του, Πάνος, ήταν ο ντράμερ από τα Ξύλινα Σπαθιά.

Δεν ήταν, μάλιστα, λίγες οι φορές που ο ένας έπαιζε συμπληρωματικά στην μπάντα του άλλου.

