Γαλλία: φονικό ναυάγιο με μετανάστες στη Μάγχη

Το πλοιάριο που μετέφερε δεκάδες μετανάστες, βυθίστηκε καθώς επιχειρούσε ναδιασχίσει την Μάγχη.

Ένας μετανάστης έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της περασμένης νύκτας και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά στα ανοικτά της πόλης Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία μετά το ναυάγιο του πλοιαρίου με το οποίο προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη μαζί με περίπου 60 ακόμη ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική ακτοφυλακή.

Συνολικά 66 μετανάστες διασώθηκαν, ανάμεσά τους οι δύο αυτοί που ήταν «χωρίς τις αισθήσεις τους». Ο ένας μετανάστης, που βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Καλαί, όμως ο δεύτερος πέθανε.

Τη νύκτα το Επιχειρησιακό Περιφερειακό Κέντρο Θαλάσσιας Εποπτείας και Διάσωσης (Cross) ενημερώθηκε ότι «πλοιάριο μεταναστών» αντιμετωπίζει δυσκολίες σε απόσταση «τουλάχιστον οκτώ χιλιομέτρων από τις ακτές του Γκραν Φορ» κοντά στη Γκραβελίν, στο οποίο επέβαιναν περίπου 60 άνθρωποι.

Το Cross έστειλε σωστικό πλοίο για να διασώσει τους ναυαγούς, το οποίο έφτασε στο σημείο «στις 00:30», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι ναυαγοί που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καλαί, ενώ οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται με θαλάσσια και εναέρια μέσα, σημείωσε από την πλευρά της η περιφέρεια.

Περισσότεροι από 29.000 μετανάστες έχουν προσπαθήσει να διασχίσουν τη Μάγχη με πλοιάρια μέχρι στιγμή φέτος με στόχο να φτάσουν στη Βρετανία, έναντι 44.000 την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα ανακοίνωση των γαλλικών αρχών στις 4 Δεκεμβρίου.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν αναμένεται σήμερα το πρωί στο Καλαί, όπου θα συναντηθεί με μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης που συμμετέχουν στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης.

