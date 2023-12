Κοινωνία

Βριλήσσια: προφυλακιστέος ο κομμωτής που παρακολουθούσε με κάμερες γυναίκες

Τι είπε ο ίδιος για την τοποθέτηση καμερών και την παρακολούθηση γυναικών στο σπίτι και στην επιχείρησή του.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 49χρονος κομμωτής που συνελήφθη στα Βριλήσσια μετά από καταγγελίες για κρυφές κάμερες που είχε τοποθετήσει στο σπίτι και στην επιχείρηση του προκειμένου να παρακολουθεί πελάτισσες του κομμωτηρίου αλλά και την κόρη της συζύγου του.

Ο 49χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της παράνομης καταγραφής και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι για λόγους δικής του περιέργειας είχε τοποθετήσει τις κάμερες αρκετό διάστημα πριν τη σύλληψη του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι το υλικό που κατέγραφε δεν το είχε διαθέσει σε κανέναν.

Υπενθυμίζεται ότι την έντονη απογοήτευσή της για τη συμπεριφορά του πατριού της εξέφρασε την Τρίτη μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και το Γιώργο Λιάγκα, η κόρη της συζύγου του κομμωτή.

Η 29χρονη κοπέλα συντετριμμένη με όσα αποκαλύφθηκαν, δήλωσε ότι όλα τα χρόνια κατά τα οποία ζούσαν όλοι μαζί, ο άνδρας έκρυβε τόσο καλά τη συμπεριφορά του που ούτε για μια στιγμή δε θα μπορούσε να υποπτευθεί μια τέτοια πράξη. «Όχι απλά δεν το είπε ποτέ, όχι απλά δεν έδωσε αφορμή να το υποψιαστούμε, αλλά αντιθέτως επιδείκνυε άψογη συμπεριφορά για να μας παραπλανεί», ανέφερε η κοπέλα κάνοντας λόγο για ευγένεια, οικογενειακή ευημερία, δώρα, ταξίδια, καθημερινές εξυπηρετήσεις και τόσες άλλες στιγμές που έδειχναν να συναποτελούν μια ευτυχισμένη καθημερινότητα.

Πώς συνελήφθη ο κομμωτής

Μια ημέρα μετά, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκε ενώπιον των αστυνομικών η σύζυγός του συλληφθέντα, η οποία ζήτησε την ποινική του δίωξη και κατέθεσε ότι είχε τοποθετήσει κάμερες, εκτός του κομμωτηρίου, επίσης στην τουαλέτα και το υπνοδωμάτιο της 29χρονης κόρης της, την οποία εκείνη είχε αποκτήσει σε προηγούμενο γάμο.

Ακολούθησε έρευνα σε κάθε χώρο του σπιτιού, καθώς και σε έπιπλα, σκεύη και ερμάρια. Όπως προέκυψε, ο κομμωτής είχε τοποθετήσει μία κάμερα στο θερμοσίφωνα του μπάνιου και άλλη μια στο καλώδιο της τηλεόρασης που βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο.

Οι αστυνομικοί έστειλαν τις ψηφιακές συσκευές που κατέσχαν, τόσο από το σπίτι όσο και από το μαγαζί, στα Αστυνομικά Εγκληματολογικά Εργαστήρια για εξέταση, ενώ κατά τις έρευνες στο κομμωτήριο, μεταξύ άλλων εντόπισαν και μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 1,43 γραμμαρίων, για την οποία ο κομμωτής δήλωσε πως ήταν αναμειγμένη με παυσίπονο.

