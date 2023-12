Κοινωνία

Αθηνών - Κορίνθου: Τραυματίας σε τροχαίο με φορτηγό, έκλεισε η παλαιά εθνική οδός

Πως συνέβη το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν τουλάχιστον τέσσερα οχήματα. Ποια είναι η κατάσταση του τραυματία.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο, στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ένα φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα και ακολούθως έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομειο.

Προσωρινά έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Κορίνθου - Αθηνών, μέχρι να καθαριστεί το οδόστρωμα.

