Φοροδιαφυγή – Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο σε εταιρεία με αβγά

Παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε εταιρεία παραγωγής και εμπορίας αυγών στη Θεσσαλονίκη.

Βεβαίωση παραβάσεων σε εταιρία παραγωγής και εμπορίας αυγών στη Θεσσαλονίκη, για διαφυγή Φ.Π.Α. άνω των 64.000 ευρώ και μη ορθή σήμανση προϊόντων

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) «ΔΗΜΗΤΡΑ», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023, έλεγχος σε εταιρία παραγωγής και εμπορίας αυγών στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία, καθώς και παραβάσεις που αφορούν τη σήμανση των προϊόντων και συγκεκριμένα:

η μη έκδοση φορολογικών παραστατικών, συνολικής αξίας -499.114- ευρώ, που αντιστοιχεί σε διαφυγόντα Φ.Π.Α. ύψους -64.884- ευρώ,

παραστατικών, συνολικής αξίας -499.114- ευρώ, που αντιστοιχεί σε διαφυγόντα Φ.Π.Α. ύψους -64.884- ευρώ, η μη αναγραφή κωδικού παραγωγού και χώρας προέλευσης σε συσκευασίες εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και η τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας σε αυτά,

η μη ορθή αναγραφή στοιχείων προέλευσης σε εμπορικά έγγραφα εισαγωγής,

η μη ορθή δήλωση εισαγωγών και εκτροφής και

η ύπαρξη αδικαιολόγητα μεγάλης φύρας εισαγόμενων προϊόντων.

Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

