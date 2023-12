Πολιτισμός

ΗΠΑ: Επιστρέφουν στην Ελλάδα αρχαιότητες ανυπολόγιστης αξίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τι εποχές χρονολογούνται τα κειμήλια και πού θα τοποθετηθούν στην Ελλάδα ώστε να είναι προσβάσιμα στο κοινό.

-

Tον επαναπατρισμό 30 αρχαιολογικών ευρημάτων προς την Ελλάδα, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία του Μανχάταν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Θανάσης Τσίτσας, τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα ανακτήθηκαν κατόπιν έρευνας της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Εισαγγελίας του Μανχάταν (District Attorney’sAntiquities Trafficking Unit), επικεφαλής της οποίας είναι ο ομογενής Βοηθός Εισαγγελέα Ματθαίος Μπογδάνος, που έχει σημειώσει και άλλες σχετικές επιτυχίες κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Στην τελετή παράδοσης και παραλαβής, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στα γραφεία της Εισαγγελίας στη διεύθυνση One Hogan Place, την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ντίνος Κωνσταντίνου, παρουσία του γενικού εισαγγελέα του Μανχάταν Αλβιν Μπραγκ (Alvin Bragg), προκειμένου, κατόπιν της υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου, να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία αποστολής των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι ελληνικές Αρχές είναι αρμόδιες για την εναπόθεση των αρχαιοτήτων σε μουσειακούς χώρους προκειμένου να είναι προσβάσιμew στο κοινό, ενημερώνοντας για τον τελικό προορισμό τους τη Γενική Εισαγγελία του Μανχάταν.

Mεταξύ των αρχαιλογικών ευρημάτων που θα παραδοθούν ξεχωρίζει ένα γυναικείο άγαλμα συνολικού ύψους 38 ιντσών, η αξία του οποίου υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα κειμήλια, η αξία τους κυμαίνεται μεταξύ 2.500 και 750.000 δολαρίων, περιλαμβάνοντας από είδη κυκλαδικής και μυκηναϊκής Τέχνης, μέχρι ευρήματα από τον 5ο και 6ο π.Χ. αιώνα, κράνη αλλά και είδη της Βυζαντινής εποχής, όπως ένα ασημένιο πιάτο η αξία του οποίου εκτιμάται στις 400.000 δολάρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Πού θα χιονίσει την Παρασκευή

Πιερρακάκης για Πανεπιστήμια: Απελευθέρωση με αλλαγές και ευελιξίες

Δολοφονία Τοπαλούδη: κατηγορούμενος έκανε αγωγή σε εκπαιδευτικό για 65000 ευρώ