Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα 3 θύματα, ένας εξ αυτών σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η μαρτυρία που έφερε την ανατροπή στις αρχικές εκτιμήσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από γνωστό κλαμπ στο Γκάζι.

Ήταν λίγο πριν τις 7 το πρωί, όταν άγνωστοι που επέβαιναν μέσα σε τζιπ, άνοιξαν πυρ έξω από κλαμπ στην οδό Ιάκχου. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 3 άτομα, ένας εκ των οποίων βαρύτερα.

Τα θύματα της επίθεσης είναι από την Κρήτη, δυο αδέρφια ηλικίας 33 και 28 ετών, καθώς και ένας φίλος τους ηλικίας επίσης 28 ετών, ο οποίος είναι και βαρύτερα τραυματισμένος.

Οι τρεις νεαροί βρίσκονταν στην είσοδο του κλαμπ όταν το τζιπ σκούρου χρώματος, χωρίς πινακίδες, στάθμευσε μπροστά από το κατάστημα και άνοιξε πυρ.

Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 4 κάλυκες, ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου. Οι τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Το θύμα με τα βαρύτερα τραύματα χειρουργήθηκε και νοσηλεύται σε ΜΕΘ, με τους γιατρούς όμως να αισιοδοξούν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 3 θύματα είναι από την Κρήτη, αλλά είχαν έρθει στην Αθήνα για ένα μπάτσελορ πάρτι. Μάλιστα τα δυο αδέρφια είχαν έρθει από την Αγγλία.

Κι ενώ αρχικά οι πρώτες ενδείξεις μαρτυρούσαν ότι ο στόχος ήταν το κατάστημα και όχι οι 3 φίλοι, νεότερα στοιχεία αφήνουν ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα.

Νωρίτερα μέσα στο μπαρ είχε γίνει ένας καυγάς, χωρίς όμως να γίνει γνωστό αν στον διαπληκτισμό είχαν ανάμειξη και οι 3 φίλοι από την Κρήτη κι αυτό συσχετίζεται με την επίθεση και τους πυροβολισμούς.

Μια μαρτυρία όμως δίνει ακόμη μια διάσταση στην υπόθεση, καθώς αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι το μαύρο τζιπ επιχείρησε να περάσει μπροστά από το κλαμπ την ώρα που έβγαιναν τα 3 θύματα, Για άγνωστο λόγο ακολούθησε διαπληκτισμός κι ένα άτομο από το μαύρο τζιπ πυροβόλησε εναντίον τους.

