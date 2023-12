Κοινωνία

Καλαμάκι – βία ανηλίκων: 4 συλλήψεις για την επίθεση σε ανήλικους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

-

Επίθεση από ομάδα ατόμων δέχθηκαν χθες το βράδυ στον Καλαμάκι ανήλικοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 8 το βράδυ εμφανίστηκε στην πλατεία Καραϊσκάκη μια ομάδα περίπου 20 ατόμων που επιτέθηκε σε οχτώ ανήλικους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 3 ανήλικοι εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στην προσαγωγή 4 ανηλίκων και στη συνέχεια στη σύλληψή τους.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τρεις ανήλικοι ηλικίας 16, 14 και 13 συνελήφθησαν για απείθεια και ένας 15χρονος συνελήφθη για απείθεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και κατοχή ναρκωτικών.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το Σάββατο στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 για το επεισόδιο με την επίθεση σε ανήλικους από ομάδα δεκάδων νεαρών στο Καλαμάκι, αλλά και τις έρευνες για την επίθεση στον αστυνομικό στου Ρέντη, ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Αναφερόμενη στο νέο επεισόδιο βίας κατά ανηλίκων, η κ. Δημογλίδου είπε ότι «ήδη κάποιες από τις προσαγωγές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Μπορεί να προκύψουν και νέες συλλήψεις, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Υπάρχει ένας τραυματίας που διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ευτυχώς όχι σε σοβαρή κατάσταση», ενώ σημείωσε πως είναι νεαρής ηλικίας οι δράστες και ανήλικα τα θύματα που δέχθηκαν την επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί με τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο

Αθήνα – Δημοτική Αστυνομία: ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημότη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” ένα ταξί