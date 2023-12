Υγεία - Περιβάλλον

Καβάλα: Θλίψη για τον θάνατο 17χρονης

Ποιο είναι το αίτιο του θανάτου της νεαρής. Βαρύ το κλίμα στην τοπική κοινωνία που ακυρώνει τις εκδηλώσεις ένδειξη πένθους.

Την τελευταία της πνοή, άφησε το πρωί του Σαββάτου 16 Δεκεμβρίου 2023 στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, η Ευγενία-Μαρία Καζαντζίδου από το Κοκκινοχώρι του Δήμου Παγγαίου Καβάλας.

Σύμφωνα με το kavalapost.gr η 17χρονη μαθήτρια είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο προ ημερών, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Πληροφορίες από το voria.gr αναφέρουν, ότι η νεαρή υπέστη ανεύρυσμα. Οι συμμαθητές της μάλιστα, ακύρωσαν την προγραμματισμένη πενταήμερη εκδρομή τους, εξαιτίας της εισαγωγής της στο νοσοκομείο.

Από το πρωί συλλογικότητες και φορείς του Παγγαίου ακυρώνουν προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις σε ένδειξη πένθους για τον χαμό της νεαρής μαθήτριας. Επίσης, αναβλήθηκε ο αγώνας μεταξύ Ορφανίου και Άρη Πηγών.

Δήμος Παγγαίου: Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις σε ένδειξη πένθους

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η Δημοτική Αρχή του Παγγαίου, αναφέροντας τα εξής:

«Για σήμερα 16.12.23 αναβάλλονται ΟΛΕΣ οι εκδηλώσεις του Δήμου Παγγαίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε ένδειξη πένθους για τον άδικο χαμό ενός νεαρού κοριτσιού κάτοικο Κοκκινοχωρίου. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια».

Η κηδεία της Ευγενίας-Μαρίας Καζαντζίδου θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 μετά το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Δεκεμβρίου 2023, στον ιερό ναό Αγίου Νέστορα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

